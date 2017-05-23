العيبان: المعرض يحظى بنجاح كبير وإقبال جماهيري ملموس

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي انها ـ ونزولا عند رغبة الجمهور وطلب المشاركين ـ قررت تمديد فترة اقامة معرض «الغذاء والاواني الرمضاني» الذي تقيمه وتنظمه الشركة على ارض المعارض الدولية بمشرف لمدة يومين اضافيين لينتهي يوم الجمعة المقبل 26 الجاري بدلا من يوم غد الاربعاء.

وفي هذا الشأن، قال مدير ادارة العلاقات العامة بالشركة ضاري العيبان «ان تمديد فترة اقامة معرض الغذاء والاواني الرمضاني جاء تلبية لمتطلبات رواد المعرض نظرا لحاجة جمهور المستهلكين خصوصا العائلات الى المزيد من الوقت لزيارة المعرض واتاحة الفرصة للجميع للتسوق، حيث ان المعرض تزامن مع فترة امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع مراحل وزارة التربية والتعليم خاصة الثانوية العامة»، لافتا الى ان «المعرض يحظى بنجاح كبير واقبال جماهيري ملموس يعكس النجاحات التي حققها في دورته الحالية خلال فترة اقامته».

واشار العيبان الى ان عدد الأجنحة المشاركة بلغ اكثر من 350 جناحا في الصالتين رقمي 5 و6، تمثل مشاركات فاعلة لأكثر من 150 جهة ما بين راع ومشارك تمثل مؤسسات وهيئات ومصانع وشركات قطاع المواد الغذائية المحلية والخارجية والأواني واكسسواراتها وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع الهام، جاءت جميعها لتستعرض منتجاتها فوق مساحة 13 الف متر مربع، ولتقدم عروضا لبضائع من بلدان كالأردن وفلسطين والسعودية واليمن والبحرين والإمارات وقطر وإيران وعمان وتركيا ومصر ولبنان وتونس والمغرب وتركيا والهند اضافة الى الكويت.

واختتم العيبان حديثه داعيا الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق أسرية رمضانية مميزة، مذكرا بمواعيد زيارة المعرض على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا ومسائية من الساعة 4:30 عصرا الى الساعة 10 مساء ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4 عصرا الى 10:30 مساء.