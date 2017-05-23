قام كل من فندق جي دبليو ماريوت الكويت، فندق كورت يارد ماريوت الكويت، فندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت، وقاعة الراية الفخمة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنظيم حملة للتبرع بمواد غذائية للعائلات المحتاجة بالكويت، وذلك تماشيا مع سياسة شركة ماريوت العالمية لدعم المجتمعات المحلية، وذلك ضمن فعاليات برنامج ماريوت «خدمة المجتمع المحلي».

وقام بتسليم التبرعات فريق من «لجنة علاقات الموظفين» وعلى رأسهم مدير عام فنادق ماريوت الكويت جورج عون، خلال استقبالهم ممثلين من جمعية الهلال الأحمر بفندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وقامت فنادق ماريوت الكويت بالعديد من التبرعات ودعم العديد من الهيئات الخيرية كجمعية التوحد الكويتية وغيرها، كما نظمت العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي بالكويت.

ويأتي تنظيم هذه الحملات في إطار حرص فنادق ماريوت الكويت الدائم على المساهمة بفعالية والقيام بدور إيجابي ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية لدعم مختلف الفعاليات الصحية، البيئية والثقافية كونهم من رواد الفنادق العالمية بالكويت.

وقال جورج عون «نشكر فريق عمل الهلال الأحمر الكويتي على تعاونهم الكبير معنا لإنجاح هذه الحملة.



هدفنا دائما هو مساعدة المحتاجين ودعم المجتمع المحلي».

وتهدف مبادرة «روح الخدمة»، من ماريوت العالمية، إلى زيادة الاهتمام الاجتماعي بالقضايا الإنسانية حول العالم، وتعزيز الوعي في هذا المجال، وتحظى بإقبال كبير، جعلها تلعب دورا فعالا في حياة الناس، وتساعدهم في التغلب على صعوبات الحياة، وتمنحهم الفرصة ليعبروا عن مشاعرهم ورغبتهم في تقديم الخدمة، بشكل متميز.