استمتعوا ببوفيهات الإفطار الشهي مروراً بالغبقة الرمضانية والسحور الرائع

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلن منتجع هيلتون الكويت عن استعداداته المتميزة للاحتفال بهذا الشهر الفضيل مع الأهل والأصدقاء بداية من بوفيهات الإفطار الشهي مرورا بالغبقة الرمضانية والسحور الرائع.

الإفطار والغبقة والسحور في مطعم تياترو اذ يمكنك الاستمتاع بتجربة بوفيه رائعة في مطعم تياترو، والذي يضم مجموعة مختارة من الأطباق العربية والعالمية الشهية والمنتقاة بعناية للشهر الفضيل، وتعد محطات الطهي المباشر عنصرا رائعا ريثما يستمتع الضيوف بالإفطار وقضاء الوقت مع أحبتهم.



يتم تقديم وجبة الإفطار في المطعم من غروب الشمس حتى التاسعة مساء، في حين سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالغبقة والسحور من العاشرة مساء حتى الثانية صباحا.

ولمتابعة أفضل المسلسلات والبرامج الرمضانية في خيام بالم كورت الخاصة يمكنك الاستمتاع بالغبقة الرمضانية من خلال الاختيار ما بين قائمة طعام رائعة أو قائمة الحلويات العربية والفاكهة، بخيمتك الخاصة في تراس بالم كورت الذي يقع على شاطئ الخليج العربي مباشرة، حيث يوفر إطلالة لا مثيل لها.



كل خيمة مكيفة بالكامل ومجهزة بتلفزيون خاص للاستمتاع مع الأهل والأصدقاء ببرامج رمضان المفضلة، كما يمكنك الاستمتاع بنكهات الشيشة لتعيش تجربة رمضانية لا تنسى.



يستقبل بالم كورت ضيوفه يوميا من غروب الشمس إلى الثانية صباحا خلال شهر رمضان.



وللإفطار والغبقة للمجموعات والشركات، اختر الخيمة الملكية لإقامة مآدب الإفطار والغبقة للشركات والمجموعات خلال شهر رمضان.



سيساعدك فريق الحفلات المحترف بمنتجع هيلتون الكويت في كل خطوة لضمان نجاح مناسبتك.



سواء كان إفطارا أم سحورا أو الغبقة للمجموعات الكبيرة.

إلى جانب خيارات ولائم الطعام، يقدم منتجع هيلتون الكويت أسعار إقامة حصرية للغرف والشاليهات والفلل خلال الشهر الفضيل.



اقض أمتع الأوقات مع أحبائك وتمتع بمرافق المنتجع الراقية.