أكد المدير العام وعضو مجلس إدارة «الاكوابارك» محمد عبد الرضا خورشيد أن العرض الخاص بشهر رمضان المبارك سوف يكون مميزا من خلال العروض والمفاجآت التي تقدمها الشركة لعملائها، وهي قطع تذكرة من بوابة «الاكوابارك» والتي ستسمح لدخول شخصين طوال ايام شهر رمضان الكريم.

وأشار خورشيد إلى أن ادارة شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية المالكة لمشروع «أكوابارك» سوف تقوم ببيع التذاكر في الجمعيات التعاونية تحت عنوان «أشتري تذكرة يدخل شخصين» من الثامنة وحتى الثانية ليلا، فضلا عن استقبال الشركات والمجموعات بأسعار مخفضة خاصة جدا، مشيرا الى اتمام جميع اجراءات واعمال الصيانة لجميع مرافق وألعاب «الأكوابارك» ليقضي روادها أمتع الأوقات.

وزف خورشيد التهاني لصاحب السمو الأمير والى سمو ولي عهده الامين ولسمو رئيس مجلس الوزراء والمواطنين والمقيمين بمناسبة الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.