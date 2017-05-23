في إطار التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وحرصا من البنك التجاري الكويتي على الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي حديثي التخرج، شارك البنك التجاري الكويتي في البرنامج التدريبي الخاص بالمتدربين القانونيين حديثي التخرج الذي نظمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع بعض الجهات الكويتية.

وفي تعليقها على البرنامج التدريبي المذكور، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك منى العبد الرزاق: «يحرص البنك التجاري دوما على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها مؤسسات الدولة والموجهة للشباب الكويتي حديثي التخرج إيمانا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الكويتية الشابة وإكسابها المهارات اللازمة للقيام بدور ايجابي في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».

ومن جانبه قال المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام الإدارة القانونية بالبنك التجاري محمد هاشم: ان الإدارة القانونية قد حرصت، عند وضع المواد التدريبية للقانونيين المتدربين، على إكسابهم المزيد من المهارات العملية والخبرات الفنية من خلال المحاضرات القانونية النظرية، إضافة إلى الجانب العملي الذي يقوم على تطبيقات عملية في مواضيع مختارة بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والخبرات المناسبة لانجاز مهامهم الوظيفية في إطار قانوني صحيح، مؤكدا أن تضافر الجهود بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ساهم بشكل ملحوظ في إنجاح هذا البرنامج.



ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي لا يدخر جهدا في تدريب الشباب الكويتي الطموح من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة إدراكا منه لأهمية النهوض بمسؤوليته الاجتماعية وتحقيقا لرسالته الرامية إلى بناء المستقبل معا.