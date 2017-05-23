يستقبل مستشفى دار الشفاء شهر رمضان المبارك بحلة جديدة، إلى جانب عروض مميزة على العديد من الخدمات الطبية المختلفة كجراحات تصحيح النظر المتعددة مثل الليزك والإبي ليزك والفيمتو ليزك بقسم طب وجراحة العيون، علاج السمنة ببالون المعدة الذكي بقسم الجراحة العامة، إزالة الشعر بالليزر في قسم الأمراض الجلدية، خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي بمركز التصوير التشخيصي، لقاح فيروس الروتا بالإضافه إلى باقة الفحوصات العامة للرجال والسيدات والنخبة.

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد نصرالله «كجزء من روح الشراكة في مستشفى دار الشفاء، فإنه من المهم لدينا مساعدة المرضى على الحصول على الخدمات الطبية المميزة بتكلفة مخفضة وبنفس الجودة والكفاءة، وذلك من خلال المبادرات الاجتماعية التي نحرص على القيام بها خلال المناسبات المختلفة كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص دوما على تحقيقها على أرض الواقع».

تشمل عروض رمضان لهذا العام خصومات خاصة على كل جراحات تصحيح النظر الليزك، الإبي ليزك والفيمتو الليزك بقسم طب وجراحة العيون، باستخدام جهاز VisuMax لتصحيح النظر بالليزر والذي يعد من الأجهزة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.



فهذه التكنولوجيا الرائدة تتميز بالأداء العالي وقطع القرنية بدقة متناهية وسرعة في الشق وقدرة على ترقيع القرنية بدقة وتحضير مثالي لقرنية المرضى لتحقق نتائج مذهلة في علاج أمراض العيون.

كما يقدم قسم الأمراض الجلدية عروضه الخاصة على جلسات إزالة الشعر بالليزر باستخدام أحدث الأجهزة العالمية في لإزالة الشعر بالليزر حيث يوفر للمرضى نتائج سليمة وناجحة مهما كانت طبيعة البشرة والشعر.

الجدير بالذكر أن قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء يقدم عروضه المميزة على علاج السمنة باستخدام بالون المعدة الذكي الذي تم اعتماده في قسم الجراحة العامة في المستشفى.



فهو تقنية حديثة لخسارة الوزن ويعد الأول من نوعه في الكويت ومن أقوى الخيارات المطروحة التي يلجأ إليها المرضى عالميا لخسارة الوزن نظرا لانعدام الأعراض الجانبية المصاحبة له وسهولته.



كل ما يتوجب على المريض أن يذهب إلى عيادة الطبيب ويقوم بابتلاع الكبسولة والعودة إلى المنزل في اليوم نفسه.

كما يوفر مركز التصوير التشخيصي في مستشفى دار الشفاء عروضا خاصة على جميع فحوصات الرنين المغناطيسي والذي يشمل ميزة فريدة من نوعها لا تتوافر في أي مكان داخل الكويت سوى مستشفى دار الشفاء وهي إمكانية القيام بفحص الرنين المغناطيسي الهادئ ومن دون ضوضاء، ففي الماضي كان المرضى يعانون أثناء خضوعهم لفحص الرنين المغناطيسي ليس فقط من استلقائهم لفترة من الزمن دون حراك للحصول على صورة دقيقة للفحص، ولكن لتعرضهم طوال فترة الفحص لنسبة ضوضاء هائلة تصل إلى أكثر من 100 ديسيبل وهو ما يعادل تقريبا صوت آلة ثقب الصخور أو قطار يتحرك بأقصى سرعة مما يضع المريض تحت ضغط كبير وقلق متزايد، لكن الآن يستطيع المريض الخضوع للفحص في مستشفى دار الشفاء بمنتهى الراحة والسكون ومن دون ضوضاء مما يزيح عامل القلق عن المريض فيستلقي بهدوء وبالتالي تقل تحركاته ويصبح متعاونا بشكل أكبر أثناء إجراء الفحص فنحصل في النهاية على صورة فحص ذات جودة ودقة أعلى.

على الجانب الآخر، ونظرا لمتطلبات الحياة اليومية ومعالجة ضغوطات العمل، فإن من اللازم أن يمنح كل فرد نفسه الوقت الكافي للعناية بصحته وذلك للوقاية من الأمراض والعيش براحة بال دون خوف من المجهول وما هو غير متوقع.



لذا، يقدم مستشفى دار الشفاء عروضه الخاصة على مجموعة الفحوصات الطبية الشاملة للرجال والسيدات والنخبة على أيدي فريق طبي متخصص يمنحك الرعاية الطبية بهدف تقييم الوضع الصحي واكتشاف أي أعراض خطرة، ووضع الحلول والتوصيات الضرورية للعناية بالصحة العامة، كما يوفر المستشفى لقاح فيروس الروتا بتكلفة مخفضة.

وبهذه المناسبة، أعلن مستشفى دار الشفاء عن خطته المتكاملة لمواعيد العمل واستقبال الحالات الحرجة والطارئة طوال شهر رمضان المبارك، حيث إن قسم الطوارئ بالمستشفى على أهبة الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، وتم وضع اللمسات النهائية لخطة العمل وذلك بتوفير الطاقم الطبي الكافي والمدرب على مدار اليوم والتأكد من سرعة وكفاءة عملية فرز المرضى حسب خطورة الحالة وتقديم الرعاية الطبية لهم دون أي تأخير.