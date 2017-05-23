حزين: خيارات طعام متعددة تناسب كل الأذواق عبر 9 مطاعم عالمية

بالفندق 67 مصعداً لسهولة حركة النزلاء أثناء الصلاة

1624 غرفة في فندق سويس أوتيل المقام مكة الجديد

أكد أحمد حزين، مدير التشغيل والعمليات لمجموعة فنادق «ساعة مكة، فيرمونت، قصر مكة رافلز، مكة سويس أوتيل وسويس أوتيل المقام مكة»، على أن مجموعة الفنادق تتميز بموقعها الاستثنائي بقربها من الكعبة المشرفة، والتي تبعد خطوات من الحرم المكي، حيث تعد هذه الفنادق هي الاختيار الأمثل والمكان المفضل، لدى حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وذلك لتميزها وموقعها المثالي ضمن مجمع أبراج البيت، وأشار حزين إلى أن ما يميز هذه الفنادق هي الإطلالة المباشرة على الكعبة المشرفة، كما تعتبر وجهة المسافرين من رجال الأعمال إلى مكة المكرمة مهد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، لإنهاء بعض اعمالهم من خلال اقامتهم في اجنحة الفنادق الملكية الفاخرة والغرف والاجنحة الأنيقة والشقق السكنية، متنوعة الأحجام والاطلالات المختلفة بتصميم شرقي رائع، بالإضافة الى وحدات كومبلكس التي يوجد بها مطبخ كامل، كما تضم الفنادق عددا من القاعات من بينها قاعة الجوار وهي اكبر قاعة اجتماعات بمساحة تصل إلــى 3000 متر مـربع تتســع لـ 1200 شخص جهزت بأفضل وسائل التكنولوجيا.

وأضاف حزين قائلا: «إن ما يميز هذا العقار الاستثماري أيضا بجانب موقعه الفريد الذي يبعد خطوات سيرا على الاقدام من ساحة الحرم، هو توفير سهولة التسوق لضيوف الرحمن ضمن مجمع ابراج البيت، بالإضافة إلى وجود 67 مصعدا بالفندق لسهولة وتيسير حركة ضيوف الرحمن اثناء الصلاة أو التسوق».

واشار إلى أن أكثر من 55% من غرف وأجنحة الفنادق الأربعة تطل على الحرم المكي والكعبة المشرفة، ومزودة بكافة التسهيلات والمستلزمات التي توفر للنزلاء أعلى مستويات الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى الاجنحة الفاخرة والغرف الانيقة التي تناسب مختلف الأذواق، مؤكدا أن كل فندق من هؤلاء الفنادق يحافظ على نجاحه منذ إطلاقه، ومن بينهم فندق ساعة مكة فيرمونت الذي مازال يحافظ على مكانته كمعلم إسلامي عالمي وأيقونة الضيافة في مكة المكرمة، وهذا يعود إلى مهنية وترابط فريق عمل تلك الفنادق الاربعة، لان الموظف هو احد ركائز النجاح في أي فندق،.

وقال حزين: «تتسم مجموعة الفنادق الأربعة بتعدد خيارات الضيافة، كما انها تتمتع بشبكة من الكفاءات في إدارة المبيعات والتسويق التي استطاعت أن تجعل من كل فندق كالبيت الكويتي في قلب مكة المكرمة، مما جعله الاختيار الاول للكثير من الكويتيين، وذلك لالتزامه الدائم بتطوير وتحسين خدماته بشكل متواصل عبر تلبية احتياجات الضيوف على أتم وجه، مشيرا الى ان الفنادق تتيح للضيوف وعائلاتهم اختبار تجربة فاخرة في 9 مطاعم تغطي كافة الشرائح، وتتميز بإعداد أشهى الأطباق الطازجة، تتضمن 6 مطابخ متخصصة: هي السعودي والتركي والهندي والآسيوي واللبناني والأمريكي، كما يقدم المطعم الرئيسي اختيارات طعام محلية وعالمية.



بالإضافة إلى الأدوار الملكية التي يوجد بها مطابخ خاصة تقدم أشهى انواع الاطباق العالمية والعربية الطازجة، وهذا يهم المعتمر الكويتي في رمضان لرحابة المكان وتوفير أفضل خدمات المأكولات والمشروبات، على يد اكبر الطهاة الذين يتفننون في تنوع الاطعمة وتقديم اختيارات واسعة من مطابخ متعددة، تناسب جميع الجنسيات في شهر رمضان الكريم».

من جانبه اضاف فيصل عبدالله مدير تسويق المجموعة إلى أن فريق التسويق والمبيعات في المجموعة يواظب على زيارات مخصصة للكويت، من أجل القيام بلقاءات دورية مع الشركات والمؤسسات والجمعيات واطلاعهم على آخر المستجدات من العروض التسويقية الترويجية والموسمية، التي لطالما لاقت رواجا واسعا في السوق الكويتي مما زاد نسبة الطلب، وتستمر فنادقنا بتقديم عروض جديدة على مدار العام للمواسم الرئيسية وما بعدها كشهر رمضان المبارك وما بعده يمكن الاطلاع عليها من خلال قنوات الحجز المباشر والمواقع الإلكترونية للفنادق.