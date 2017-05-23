تفخر «روائع جنيف» للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية AQUANAUTIC والتي حصريا لدى أفرع «روائع جنيف» والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والأزياء.

واتسمــت تصــاميــم AQUANAUTIC الفريدة بجرأة الأفكار وجموح الخيال، تجسد الذوق السويسري الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة.

وتقدم AQUANAUTIC موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية.

AQUANAUTIC مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة السويسرية المعروفة منذ القدم بأنها لا تشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة، بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز برقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصيصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهم لمسة سحرية من الأناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين أتقنوا في صناعتها لتكتمل إطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين لوني الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب إطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.

إن ساعات AQUAUANTIC تعد من أشهر الماركات العالمية السويسرية بعالم الساعات والتي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا في الصنع والتي هي مستوحاة من الحياة المائية والسفن، والجدير بالذكر ان كل ساعة لها صنع خاص متفرد بها من حيث تاج الساعة لضمان مقاومة للماء، وأتاحت ساعات AQUAUANTIC الفرصة ليكون حزام الساعة قابلا للتبديل ليناسب جميع أمسياتك السعيدة والمميزة.

إن ساعات AQUANUATIC مصنعة على أيدي أمهر صانعي الساعات من سويسرا، تتواجد جميع التشكيلات في محلات روائع جنيف للساعات وخاصة ركن AQUANAUTIC في فرع بوليفارد مول.