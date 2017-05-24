وجبات فردية وثنائية وعائلية وللديوانية

اطلق «مشاوي راب & رول» الاسم الذي عرف بتقديم المشاوي اللبنانية بأعلى جودة من لحومات ودجاج طازجة ذبح الكويت ونكهة لبنانية أصيلة وجبات رمضان لهذا العام.. من الافطار الى السحور وجبات فردية تضم طبق المشاوي الرئيسي «الدجاج أو الطاووق أو الكباب أو التكة أو العرايس أو مشاوي مشكل»، مع شوربة العدس ورقاقات الجبنة والكبة المقلية والحمص والفتوش مع البطاطا مقلية ومشروب رمضاني «جلاب أو فيمتو» مع استطاعة إضافة المهلبية اللذيذة.

وبالنسبة للوجبات العائلية، يقدم مشاوي لهذا العام الوجبة الثنائية وهي تضم 22 طاووق، 4 قطع عرايس، 4 كباب، 2 شوربة عدس، فتوش كبير، حمص كبير، 2 كبة، 2 رول جبنة، بطاطا مقلية، كولسلو، ثوم، مخلل، جلاب أو فيمتو.

الوجبة العائلية عبارة عن 4 طاووق، 6 قطع عرايس، 8 كباب، 4 شوربة عدس، فتوش كبير، تبولة كبير، 8 ورق عنب، حمص كبير، متبل كبير، 4 كبة مقلية، 4 رول جبنة، بطاطا مقلية، كولسلو، ثوم، مخلل، جلاب أو فيمتو.

وجبة الديوانية الكبيرة عبارة عن 10 طاووق، 16 قطع عرايس، 14 كباب، 10 شوربة عدس، 2 فتوش كبير، 2 تبولة كبير، 2 كولسلو، 16 ورق عنب، 2 حمص كبير، 2 متبل كبير، 10 كرات كبة، 10 رولات جبنة، 11 جبنة هالبينو، نقانق بدبس الرمان، سجق، بطاطا تويستر، بطاطا ودجز، حلقات بصل مع صلصة الكوكتيل، جلاب أو فيمتو. وبالنسبة للتحلية فلا غنى عن اضافات المهلبية الخاصة بمشاوي او رول الصاج بالنوتيلا اللذيذ.

كما يمكن للعملاء طلب طبق المقبلات الساخنة المتميز والذي يجعلهم يتلذذون بجبنة الهالبينو، نقانق بدبس الرمان، سجق بصلصة الطماطم الحارة، بطاطا تويستر، بطاطا ودجز، بطاطا مقلية، حلقات بصل مع صلصة الكوكتيل.

وكذلك يتوافر طبق المقبلات الباردة المكون من أطباق كبيرة من كل فتوش وتبولة، حمص وحمص مشاوي ومتبل.

ومع فروع مشاوي في منطقتي بنيد القار والسالمية بإمكان عملائنا طلب ما يشتهونه من قائمة «مشاوي راب & رول» لتصلهم في أماكن عملهم وسكنهم وديوانياتهم في كل من: مدينة الكويت والتي تشمل دسمان، المرقاب، شرق، الصالحية، وقبلة، وكذلك مناطق: بنيد القار، الدسمة، المنصورية، عبدالله السالم، الشامية، الشويخ السكنية، الشعب البحري، الدعية، الفيحاء، كيفان، العديلية، النزهة، القادسية، الروضة، الشعب، ميدان حولي، الجابرية، الرميثية، قرطبة، السرة، السالمية، حولي، سلوى، السلام، مشرف وبيان. ونتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.