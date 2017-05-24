ممدوح: الفندق يتكون من برجين ويضم 656 غرفة و25 جناحاً فاخراً

رحلة روحانية يغلب عليها الخشوع والطمأنينة، هي حلم وأمنية كل مسلم ان يرتحلها، ليفوز من خلالها بالرضا والنور ويعود بأمل المغفرة والرحمة، أنها رحلة إلى اقدس بقاع الأرض، الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، فمن كان يعزم السفر للأراضي المقدسة لقضاء فريضة العمرة، فلابد له من اختيار موقع استثنائي على مقربة من الكعبة المشرفة، انه فندق حياة ريجنسي مكة الذي يعد من الفنادق العالمية الجميلة شكلا ومضمونا.. ضيافة وتكريما، ويتمتع بالقرب من الحرم المكي الشريف، ويقع على ‏بعد دقيقة واحدة سيرا على الأقدام من المسجد الحرام، وعلى بعد خطوات من باب الملك فهد وأبراج البيت‎.‎

وقال مدير عام فندق حياة ريجنسي، راضي ممدوح: «يتكون الفندق من برجين كل برج مكون من 19‏‎ ‎طابقا و656 غرفة، كما يضم الفندق 25 جناحا فاخرا، حيث تشكل الأجنحة خيارا فريدا للمسافرين مع أطفالهم وعائلاتهم، ويحتوي كل جناح على طاولة للطعام ومكتب ومطبخ صغير مستقل‏ للمسافرين مع أطفالهم وعائلاتهم، إضافة إلى أحدث الخدمات والامكانيات التي تلبي جميع احتياجات زوار بيت الله الحرام».

وأشار ممدوح إلى أن الفندق يضم مجموعة من المطاعم المتعددة التي تقدم أشهى المأكولات المعدة من قبل أمهر الطهاة.‏

من جانبه قال مدير المبيعات والتسويق عمرو الابياري: «تتوافر تسهيلات نادي الريجنسي للضيوف الراغبين في التميز حيث يجدون فيه العديد من المرافق الإضافية، سيستمتع ‏الضيوف بفكرة حياة فندقك الخاص بداخل الفندق»، حيث يحتوي الفندق على غرف نادي الريجنسي (ريجنسي كلوب) لخدمات حصرية منها خدمة الإنترنت، استخدام غرفة الاجتماعات، ‏وجبة إفطار كونتيننتال إضافة إلى المقبلات والشاي والمرطبات، كما يضم مركز لياقة مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات.‏