أطلقت شركة المانع المشتركة أول متجر ميا ميكاب في منطقة الخليج في مجمع سما مول في منطقة العقيلة، و«ميا ميكاب» هي ماركة مستحضرات تجميل إيطالية تقدم منتجات فاخرة عالية الجودة بأسعار مقبولة.



ورسالة ميا ميكاب إلى النساء في جميع أنحاء العالم هي ببساطة «أنت جميلة»، وقد بدأت ميا ميكاب قبل 10 أعوام من خلال تقديم تشكيلة واسعة من منتجات طلاء الأظافر والتي لاقت استحسان الخبراء والمستهلكين، ما شجع خبراء التجميل على التوسع في نطاق منتجات التجميل لتقديم مجموعة منتجات متكاملة قبل عامين. اليوم، تستمر ميا ميكاب نفسها كعلامة تجارية واعدة بهدف ابتكار المنتجات مع الحفاظ على احترام الطبيعة. وتمتاز منتجات ميا ميكاب بأنها غير مسببة للحساسية، خالية من مادة البارابين الحافظة ولا يتم اختبارها على الحيوانات، وقد صنعت بفخر في إيطاليا.