ألماس وقلوب متراقصة.. عندما يجتمع معاً رمزان من رموز دار شوبارد السويسرية لا بد أن تكون النتيجة مبهجة ومتناغمة، فقد افتتنت كارولين شوفوليه برمز القلب وجعلت منه أحد الرموز الأساسية للدار، فكان من البديهي أن يجد هذا الرمز طريقه إلى مجموعة (Happy Diamonds) الأساسية ليشكل ضمنها مجموعة فرعية مستقلة حملت اسم (Happy Hearts).

وفي هذا العام أطلقت شوبارد إصدارين جديدين من هذه المجموعة يجمع أولهما بين أحجار الألماس وأحجار المرمر، في حين يمزج الثاني بين أحجار الألماس وأحجار عين النمر؛ لتضفي بذلك على المجموعة نفحة فخامة جديدة.

وتضم مجموعة (Happy Hearts) مجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والوردي تزينها قلوب كبيرة مخرّمة أو غير مخرّمة، وتتداخل فيها الأحجار الكريمة بألوانها الزاهية مع قلوب أخرى صغيرة تضم بداخلها أحجار ألماس متحركة. اجتمعت مرونة تصاميم هذه المجوهرات مع حرية حركة أحجار الألماس فتجلت النتيجة النهائية في مجموعة مجوهرات تفيض بالأنوثة والنعومة ناهيك عن أناقتها الفريدة من نوعها. المرمر وعين النمر والألماس ويتسم الإصداران الجديدان بالمزيد من الفخامة والرقي فيضفيان إشراقة جديدة على مجموعة (Happy Hearts)، حيث انضمت فيه القلوب المخرّمة إلى القلوب الذهبية المرصّعة بالألماس لتجتمع في تناغم حيوي ومتألق مع القلوب المرصّعة بالمرمر. وبذلك -وللمرة الأولى في تاريخها- لا تقتصر إبداعات المجوهرات على التشكّل حول قلوب مرصّعة بالأحجار الكريمة الملونة وتحتضن بداخلها أحجار ألماس متحركة، بل قامت بتبديل الأدوار بين أحجار الألماس المتحركة والقلوب الماسية والقلوب المرصّعة بالأحجار الكريمة. فتجلت النتيجة في تشكيلات أكثر فتنة وجمالاً وأكثر غنى بأحجار الألماس من سابقاتها، تسلط الضوء على التوهجات الخضراء والبرونزية التي تشع من أحجار المرمر وعين النمر. وتضم المجموعة المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا سواراً دائرياً صلباً، وخاتماً كروياً يضم إما أحجار مرمر أو عين النمر مع الألماس بالإضافة إلى أحجار الألماس المتحركة، وزوجاً من الأقراط، وعقداً طويلاً يفيض بالأناقة.