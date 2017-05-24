الأيوب: فخورون بكوننا الشركة الأولى الداعمة للشباب وحثهم على التطوع في شهر الخير

خيمة إفطار صائم تستقبل الصائمين يومياً في شارع السور

قافلة خاصة لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف مناطق الكويت

إطلاق برنامج «نعين ونعاون» للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة متطوعين من الشباب استعدت Ooredoo الكويت لشهر الخير هذا العام بإطلاق برنامج حافل بالمناسبات الإنسانية والخيرية، حيث استهلتها بإطلاق برنامج «نعين ونعاون» التطوعي للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بمشاركة فريق من المتطوعين من الشباب وبالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة.

كما ستقوم الشركة بإطلاق إعلانها الرمضاني هذا العام بالتعاون مع مجموعة Ooredoo العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد إطلاقها لإعلان «أصدق تواصل» في العام الماضي، الذي حاز عدة جوائز على مستوى المنطقة.

وكعادتها من كل عام، حرصت Ooredoo على إقامة خيمة إفطار الصائم التي سيتم تشييدها هذا العام مقابل مبنى الشركة الرئيسي على شارع السور لتقديم وجبات الإفطار للصائمين يوميا. تعتزم الشركة إطلاق قافلة «نعين ونعاون» التي سيتم توظيفها في الأعمال التطوعية وذلك في مختلف مناطق الكويت وعلى مدار الشهر الفضيل، ومن أبرزها توزيع مئات وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة والمتعففة، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى ستقوم الشركة بالإعلان عنها في وقت لاحق.

وفي تعليق له حول أنشطة Ooredoo الرمضانية هذا العام، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة مجبل الأيوب أن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأضاف قائلا «تأتي مبادراتنا في الشهر الفضيل من كل عام لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة».

وحول برنامج التطوع «نعين ونعاون» قال الأيوب: «نحن فخورون ببناتنا وأبنائنا الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، وفخورون أيضا بكل من انضم إلينا منذ إعلاننا عن إطلاق البرنامج في سنته الأولى عام 2015. ونحن نتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى ولنا الفخر في أن نكون الشركة الأولى الداعمة لهذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب. كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين معنا ونحن على ثقة من أنهم سيجدون ما ينمي مهاراتهم ويثري تجربتهم من خلال برنامج نعين ونعاون التطوعي».

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي، ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

كما تركز Ooredoo في فعالياتها الرمضانية على إشراك موظفي الشركة في العمل التطوعي، وذلك إيمانا منها بأهمية تشجيع العمل التطوعي والخيري وتحفيز مبدأ العطاء في المجتمع، والتركيز على تعزيز قيم العطاء عند الموظفين. وتعليقا على ذلك، أكد الأيوب «سيكون لدينا العديد من الفعاليات والأنشطة هذا العام في شهر رمضان الكريم بمشاركة كل موظفي الشركة الراغبين في التطوع من مختلف الإدارات، إضافة إلى المشاركة الكريمة من الشركات الأخرى التي نتعامل معها على مدار العام مثل شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات وشركة غالية للإعلام، ونهدف من خلال ذلك لأن يكون العطاء جزءا من ثقافة العمل في الشركة».

هذا، بالإضافة إلى تنظيم الشركة لفعالية «قريش» قبل رمضان، حيث تشارك جميع أقسام وقطاعات الشركة بإحياء هذه العادة الكويتية التراثية الأصيلة.

اتصال وتواصل

كما تقيم الشركة كعادتها السنوية غبقتها الخاصة بالموظفين وسط أجواء رمضانية، والتي تأتي في إطار دعم الأواصر الإنسانية، ونشر روح المودة المتبادلة بين الموظفين، إذ سيتم تنظيمها وفق طابع يمزج بين التكنولوجيا والتراث الكويتي الأصيل. ويأتي تنظيم الغبقة ليعزز روح الاتصال والتواصل بين الموظفين، حيث ستكون هناك العديد من المسابقات الترفيهية والجوائز القيمة للموظفين، وذلك للاحتفاء بهم والاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة بعيدا عن زخم الحياة المكتبية والعمل.

أنشطة مختلفة

إلى جانب توزيع الوجبات، تقيم Ooredoo العديد من الفعاليات الأخرى خلال شهر رمضان المبارك تتضمن زيارات لدور الرعاية، والمستشفيات، وذوي الاحتياجات الخاصة للاحتفال بالقرقيعان، كذلك إعادة إطلاق برنامج Ooredoo التطوعي الناجح الذي حمل شعار «نعين ونعاون» بالتعاون مع منظمة Spread the Passion، بالإضافة إلى رعاية تطبيق «عطاء هب» المعني بنشر الوعي المجتمعي، إضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة التعاون مع عدد من المنظمات والجهات المحلية في مبادرات خيرية تمتد على مدار الشهر الفضيل، منها زيارات الى مناطق سكن العمالة، إضافة إلى دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، ومبادرات خاصة للأطفال.

كما سيقوم فريق من موظفي الشركة وأعضاء فريق «نعين ونعاون» التطوعي بزيارة عدد من الجهات الحكومية المناوبة أثناء فترة الإفطار كبادرة لتقديم الشكر لهم على جهدهم الدؤوب أثناء الصيام وإخلاصهم بالعمل وتأدية واجباتهم بأمانة، وهو استكمال لحملة أطلقتها الشركة على قنواتها للتواصل الاجتماعي في وقت تحت عنوان #بذراعنا_نبنيها لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوم به موظفو هذه القطاعات الحيوية، مثل الملاحة والطيران المدني والإطفاء والأمن.