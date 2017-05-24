توزيع كسوة العيد على عمال النظافة والبناء في إطار حملة «هون عليهم»

تماشيا مع سياسته الرامية إلى تفعيل دوره الاجتماعي وأنشطته الخيرية والإنسانية التي تمتد لتشمل قطاعات عديدة من المجتمع، وضمن برامجه الاجتماعية لشهر رمضان الكريم لهذا العام، أعلن البنك التجاري الكويتي عن برنامج مميز للفعاليات والأنشطة المجتمعية والإنسانية والخيرية التي يعتزم رعايتها وتنظيمها خلال الشهر الفضيل والهادفة في مجملها إلى دعم كل مبادرات العمل الخيري والإنساني بما يساهم في ترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية الشاملة الذي أرساه البنك منذ وقت طويل.

وفي تعقيبها على برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك خلال الشهر الفضيل قالت مساعدة المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك أماني الورع: «يقوم البنك خلال شهر رمضان من كل عام بإعداد برامج خاصة لأنشطته المجتمعية بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة للشهر الفضيل وما يتسم به من فعاليات إنسانية وخيرية ينظمها التجاري خلال هذا الشهر بما يؤكد تواصل البنك مع فئات المجتمع بشكل مباشر وكذلك المؤسسات التي تخدم هذه الفئات بهدف إبراز روح التكافل والتعاطف الاجتماعي بين أفراد المجتمع خلال هذا الشهر». وكشفت أماني الورع أن البنك التجاري سيستهل الفعاليات المجتمعية لشهر رمضان بإطلاق حملة «ساهم بمصحف ينير حياة كفيف» بالتعاون مع جمعية المكفوفين وذلك عن طريق التبرع بمبلغ من قيمة كل عملية سحب تتم عبر أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك طيلة شهر رمضان وتوجيه هذه الحصيلة لطباعة مصاحف للمكفوفين، على أن يلي ذلك ترتيب زيارة للمرضى نزلاء مستشفى مبارك الكبير لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك ومشاركتهم فرحة حلول الشهر الكريم.

وبينت الورع أن البنك وللعام الثاني سيستكمل حملته المبتكرة «سحوركم علينا» لتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في المناطق التي يتواجد فيها تجمعات كبيرة من عمال التنظيف والبناء، مشيرة أيضا إلى أن البنك قد قام بتحضير «هدية رمضان من التجاري» لتوزيعها على مرتادي المساجد في العشرة الأواخر من رمضان.

وأضافت أماني الورع: ان البنك وفي إطار التعاون بينه وبين محافظات الكويت سيقوم بتقديم الدعم والرعاية لعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت خلال شهر رمضان، فضلا عن المسابقات وأوجه الرعاية والمساهمات الخيرية التي سيعلن عنها في وقتها.

وأكدت أماني الورع أن موظفي العلاقات العامة بالبنك، وكعادتهم في الشهر الفضيل، سيحتفلون بمناسبة القرقيعان مع المرضى وعائلاتهم في عدد من المستشفيات ومراكز ذوي الإعاقة.

أما عن الفعاليات التي ستواكب نهاية رمضان واستعدادات البنك للاحتفال بعيد الفطر السعيد، أشارت أماني الورع أن فريق العلاقات العامة بالبنك- وبمشاركة عدد من الموظفين المتطوعين من الإدارات الأخرى- سوف يقوم بتوزيع كسوة العيد على عمال النظافة والبناء في إطار حملة «هون عليهم» التي أطلقها البنك لعامها السادس على التوالي، وسوف يحتفل بعيد الفطر السعيد مع الأطفال نزلاء المستشفيات، وتابعت أنه البنك قام بالتنسيق مع كل من دايت سنتر وأسنان تاور لتقديم النصائح الصحية والطبية طوال شهر رمضان وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك التجاري. وفي الختام تقدمت أماني الورع بتقديم أجمل الأمنيات الطيبة بالشهر الفضيل لعملاء وغير عملاء البنك التجاري وشددت على حرص البنك التجاري الكويتي على تنظيم الفعاليات المجتمعية المتعددة في الشهر الكريم احتفاء واحتفالا بهذه المناسبة الروحانية العزيزة على قلوب الجميع، لافتة الى أن البنك التجاري مازال بجعبته العديد من الفعاليات المجتمعية والإنسانية والخيرية التي سيتم الإعلان عنها طيلة الشهر الفضيل.