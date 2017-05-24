تشكيلة من الحلويات التقليدية مثل تمرية ترافلز وعلبة التمرية الفاخرة

يقدم مطعم وكافيه «دين & ديلوكا»، الاسم الرائد في تقديم أشهى المأكولات والمنتجات، خلال شهر رمضان المبارك تشكيلة خاصة ومتنوعة من الأطباق التقليدية الرمضانية ليكون الوجهة المثلى للاستمتاع بوجبة الإفطار مع العائلة والأصدقاء أو للحصول على أشهى المأكولات وتقديمها لضيوفك.

وتضم قائمة الطعام الرمضانية الخاصة بعض الأطباق الكلاسيكية مثل السمبوسة بالجبنة المحشوة بخلطة أجبان «دين & ديلوكا» اللذيذة، والبيدا التركية وتشكيلة متنوعة من المقبلات الحارة والباردة، بالإضافة إلى أطباق مميزة أخرى مثل الأوزي والمربين والكبة باللبن والكوسا المحشوة وتشكيلة من الكباب والشاورما وغيرها الكثير.

ولم ينس «دين & ديلوكا» الأطفال، فقد خصص لهم مجموعة واسعة من الأطباق التي سترتسم البسمة على وجوههم مثل الباستا بكرات اللحم اللذيذة والبانكيك الصغير المغطى بحبات التوت البري وشراب القيقب.

يمكن للزبائن الاستمتاع بمجموعة من الحلويات الرمضانية التي لا تكتمل المائدة بدونها مثل القطايف والمهلبية بماء الورد والزعفران.

بالإضافة إلى قائمة الطعام الرمضانية الغنية، يمكن للزبائن الحصول على تشكيلة من الحلويات الكويتية التي تقدمها العلامة التجارية «لقيمة» مثل لسان الثور وغريبة اللوز والبسبوسة التي ستضيف المزيد من الحلاوة على أي مائدة. وإن كنت تبحث عن الهدية المناسبة في هذا الشهر الفضيل، فتتوافر لدى «دين & ديلوكا» خيارات رائعة من التمور المحشوة أو المغطاة بأجود أنواع المكسرات والفواكه المجففة بالإضافة إلى تشكيلة من الحلويات التقليدية مثل تمرية ترافلز وعلبة التمرية الفاخرة وميني بقشة حلى الإسطنبولية مما يجعله في أعلى قائمة خيارات الهدايا للجميع.

لا شيء يسعد الأطفال مثل حلويات القرقيعان، لذا يقدم «دين & ديلوكا» للصغار هذا العام تشكيلة واسعة من سلال القرقيعان المنسقة بشكل جميل بتصاميم رمضانية رائعة.

أما إذا كنت تخطط لمأدبة إفطار أو غبقة رمضانية مميزة، فإن خدمة التجهيزات الغذائية من «دين & ديلوكا» هي الخيار الأمثل، إذ أنها تقدم خيارات متعددة تجعل أوقاتك ذكريات جميلة لا تنسى، ويمكنك بمساعدة خبرائنا اختيار قائمة الأطباق سواء رغبت أن تكون تقليدية أو عصرية، كما يمكنك إضفاء لمستك الخاصة عليها واختيار نوع عرض البوفيه. كن واثقا أنه مهما اختلف الشكل فإن دين & ديلوكا سيقدم لك خدمة مميزة وفاخرة.

اجتمع بأحبابك في شهر رمضان في المنزل أو في مطعم ومقهى «دين & ديلوكا» في سكند أفنيو ـ الأفنيوز.