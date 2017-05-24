تطرح روائع جنيف للساعات إصدارا فخما من ساعات BENTLEY لرجال الأعمال وعشاق الفخامة والرقي، وأيضا للسيدات الأنيقات الباحثات عن الفخامة والتميز. إن ساعاتBENTLEY تتميز بالدقة في الصنع مع الشكل الأنيق الذي يمنحك مظهرا عصريا وعمليا مناسبا لمعظم مناسباتك الرسمية.

كما أنها تناسب شخصية الرجل الأنيق ليتميز في مجتمعه ومحيط أعماله بارتدائه إصدارا محدودا من الماركة العالمية أيقونة الأناقة والرقي BENTLEY. وتجعلك كأميرة متوجة على عرش من الأناقة الفائقة والرقي بلا حدود.

«إذا كان يظهر لك جانبي المظلم، ماذا كنت ستفعل؟ هل الابتسامة توحي بالطمأنينة، أو هل كنت ستدعوني إلى العشاء؟» هذه الكلمات الرقيقة من فرقة الروك الإنجليزية من السبعينيات (بينك فلويد الكلاسيكية) من ألبوم «الجانب المظلم من القمر» وهو يصف الصراعات المعقدة والعميقة، مع الروابط القوية. مثل بطل الظلام في فيلم كريستوفر نولان. لم ينتمِ للبطلة ويرغب من خصمه في أن يكمل بعضهما البعض.

هذه المجموعة الحديثة المطروحة بمتاجر روائع جنيف للساعات والتي تميز عن أمسيات مميزة بفصل الصيف لعام 2017 مع ارتدائك الساعات الجميلة من BENTLEY. الجدير بالذكر ان الساعة مصنعة من المعدن المقاوم للصدأ. المثير للانتباه في تصميمها أنه يعطيها شكلا متطورا وجذاب أكثر من أي تشكيلة صممت من قبل الماركة العالمية BENTLEY

يتكون التصميم الجديد من BENTLEY الذي يوحي بالأناقة الفريدة للرجل العصري. الجدير بالذكر أيضا التصميم النسائي المرصع بأنقى أنواع الألماس على إطار الساعة ليضفي عليها فخامة من حيث الشكل والجوهر تصميم الساعة الأنيقة والمختارة بعناية فائقة.

وشدت Bentley الرحال وامتطت أجود الركاب لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام جميع عملائها من جميع الأعمار وبمختلف الأذواق، حيث إنها مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.

تعد ساعات BENTLEY الجديدة هي أيقونة الأناقة والرقي تتجلى بين مثيلاتها من العلامات التجارية على مر الزمان، حيث انطلقت مسيرة الإبداع في La Chaux-de-Fonds الواقعة في سويسرا عام 1948.

الوقت، الرجولة، الأناقة، جميعها تدخل في اعتبارات الرجل حين يقوم باختيار ساعة اليد، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مظهره العام المتميز بالأناقة.

وتعتبر مجموعة ساعات BENTLEY محيطا لا يكل من روح الحياة المليئة بالمغامرة والحياة البحرية، بالإضافة إلى تقلب موجات البحر بين الموجات الهادئة والموجات العالية.

لقد صنعت مجموعة ساعات BENTLEY الرجالية والنسائية خصيصا لترضي جميع الأذواق والأعمار.

وتتواجد جميع التشكيلات في محلات روائع جنيف للساعات وخاصة ركن BENTLEY في فرع مجمع الراية.