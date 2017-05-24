في خطوة تجدد من خلالها العلامة التجارية «جينيسيس» التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية، تشارك «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وجينيسيس العالمية في الكويت، في مبادرة بيت الخير الإنسانية التي تنظمها مجموعة من الشركات بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والتي تهدف إلى خلق فرص للنساء السوريات لكسب الدخل، وتقديم المساعدة للأسر السورية التي تعاني من الأزمة.

وتشارك جينيسيس كراع ذهبي لهذه الحملة إلى جانب الهلال الأحمر الكويتي في دعم الحملة وجمع التبرعات في سياق حرصها على تطبيق المسؤولية الاجتماعية ودورها الإنساني الفعال، وتهدف الحملة إلى توفير ٦٥% من العائدات لجمعيات سورية غير ربحية (من خلال الهلال الأحمر الكويتي) لدعم المرأة السورية وخلق فرص عمل لها ومساعدة من هن بحاجة على إيجاد عمل والاحتفاظ به، في ظل غياب الرجال خلال الصراع السوري ومعظمهم من الآباء والأزواج والأخوة، ما جعل الكثير من النساء والفتيات الشابات يعانين في سورية من الوحدة والضعف.

وتتضمن المبادرة مرحلتين معرض بيت الخير وحملة للتبرع التي تهدف إلى فتح مئات المنازل مع دخل مستدام لتوفير السعادة ومعيشة أفضل للكثيرين ضمن أنشطتها الجارية طيلة شهر رمضان.

وخلال المعرض، ستقوم جينيسيس باستعراض سيارتيها G90 وG80 في مركز الراية، وبدأ المعرض يوم ٢٢ مايو ويستمر لمدة 3 أيام، ويتم خلاله جمع التبرعات ضمن أكشاك منتشرة داخل المعرض والتي ستكون بمنزلة نقاط للراغبين في تقديم التبرعات حتى اليوم العشرين من رمضان تحت مظلة الهلال الأحمر في الكويت.

وعن هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة شمال الخليج التجارية رائد ترجمان: «إن قيام جينيسيس بهذه المساهمة الإنسانية ضمن حملة بيت الخير الكويتي يعتبر فخرا كبيرا لنا، ونأمل أن تؤدي التبرعات دورها المطلوب في تغطية البعض من أهداف هذه المبادرة وتفعيل دورها الإنساني، مؤكدا التزام «شمال الخليج» وإصرارها الدائم على أداء مسؤوليتها الاجتماعية بشكل فعال كلما دعت الحاجة».

وإلى جانب تأديتها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادراتها الإنسانية، تطرح جينيسيس «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك جينيسيس بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «جينيسيس» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «شمال الخليج» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.