يستعد فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت لاستقبال ضيوفه خلال شهر رمضان الكريم بتشكيلة واسعة من قوائم الطعام والبوفيهات، التي يحرص الفندق على تقديمها خلال الإفطار والغبقات والسحور، بأجواء رمضانية أصيلة تضمن لزواره أجمل الأوقات. وبمناسبة شهر الخير، يقول المدير العام لفنادق ميلينيوم أند كوبثورن لمنطقة الكويت، داني صالح: «هاهو الشهر المبارك يعود ليجمع الأهل والأحباب في سمرات شهر الخير والإيمان الزاخر بطقوسه وتقاليده الروحانية، الكريم بعطاءاته وموائده العامرة التي يلتم حولها شمل الأسر والأصدقاء على فطور أو غبقة أو سحور، وهي الموائد التي يمتاز بها فندق ومركز مؤتمرات الكويت خلال الشهر الفضيل».

وخلال شهر رمضان، يستقبلكم مطعم لامار العالمي على مائدة تزخر بألذ الأطباق المحضرة بعناية يوميا بين الساعة 6:30 و8:30 مساء، بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات الرمضانية، وإن كنت تبحث عن مساحة خاصة بك تتسع لـ 25 شخصا، فبكل تأكيد مطعم لامار العالمي هو المكان الأمثل لاجتماع العائلة والأصدقاء وحتى زملاء العمل على مائدة فاخرة.

ولقضاء أجمل الأوقات، نستقبلكم يوميا في ليبراري كافيه بين الساعة 8:00 مساء و2:00 صباحا، ليقدم لرواده سحورا مميزا بأجواء رمضانية مختلفة تشمل الأطباق والحلويات والمشروبات الرمضانية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من السلطات، ليمنح رواده تجربة سحور مختلفة.

ويخصص فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت نارا لاونج الذي تم افتتاحه حديثا لمحبي الغبقات، حيث ينتظرهم تشكيلة واسعة من المشروبات الرمضانية الساخنة والباردة والمقبلات الخفيفة والمتنوعة، بالإضافة إلى الشيشة بنكهات مختلفة، فيما يستقبل نارا لاونج زواره يوميا بعد الإفطار حتى الساعة 2:00 صباحا. وخلال الشهر الكريم، يعمل الفندق على توفير خدمة الطلبات الخارجية والتي تضم 4 قوائم طعام مختلفة فيها الكثير من الخيارات الشهية التي تم انتقاؤها بعناية لتقدم للشركات والعائلات لحظات مميزة وتجربة طعام لا تنسى، تعكس تقاليد الضيافة العربية الأصيلة.

ويحتل فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت موقعا استراتيجيا ومرموقا في منطقة السالمية، مطلا على طريقي الدائري الرابع والفحيحيل، على بعد أمتار من أكبر مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في الكويت، وهو يعد من أرقى الفنادق لخدمة رجال الأعمال والسياح من فئة الخمسة نجوم، والأعلى مستوى في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية.

كما يوفر ميلينيوم 295 غرفة وجناحا فاخرا، ويوفر مركزا متكاملا للأعمال وخدمات سكرتارية ومرافق مكتبية شاملة، أما بالنسبة لتناول الطعام، فتوجد 3 مطاعم مختلفة وبار في حمام السباحة.