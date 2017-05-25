ضمن الجهود التي تقوم بها إدارة عيادة لاروز كلينك الطبية لدعم الشؤون الصحية والتجميلية في الكويت، افتتحت العيادة بحلتها الجديدة بعد عمليات التوسعة واستقدام الكثير من الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة العالية الجودة، وسط احتفال ضخم بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والصحافة والوسائل الإعلامية المختلفة.

وتقدم لاروز كلينك الكائنة في مركز الرواسي الشعب البحري قطعة 8، عددا كبيرا من الخدمات التجميلية بمعايير عالمية وتحت إشراف نخبة من خبراء التجميل والاستشاريين والمتخصصين لتؤمن أفضل الخدمات الطبية لزبائنها، وتحرص على تقديم الأفضل لتمنحك سيدتي طلة مثالية، حيث تحتوي العيادة الجديدة على العديد من الأجهزة ذات التقنية الحديثة في طب وجراحة التجميل، ولكونها مزودة بأحدث أجهزة الليزر مثل ليزر إزالة الشعر وليزر إزالة التصبغات والنمش وليزر إعادة نضارة البشرة وأحدث أجهزة لشفط الدهون وصقل القوام وتخسيس الوزن بدون جراحة والنتائج مذهلة، بالإضافة إلى احدث تقنية لشد الوجه بدون أي تدخل جراحي أيضا تتضمن العيادة على جهاز لإزالة الطبقة الخارجية للبشرة الذي يمد البشرة بالنضارة والحيوية كونه يعمل على إزالة التصبغات، كذلك تقنية حقن خيوط الكولاجين الخارجية للبشرة التي تضفي نضارة مثالية تدوم كما أن هذه التقنية تقدم لجميع الحالات حتى المستعصية منها والنتيجة فورية ألا وهي بشرة شبابية حيوية جذابة.



ولقد نجحت عيادة لاروز كلينك في أن تصل إلى أعلى درجة من تكامل الخدمات التي يتمناها العملاء وتوفير كل سبل الراحة والرقي والرضا، وبفضل العمل الدؤوب من فريق العمل أصبحت عيادة لاروز كلينك المقصد الأول للكثير من العملاء الذين أعطوها ثقتهم الغالية والتي دائما ما تسعى العيادة للحفاظ عليها وتأكيدها.