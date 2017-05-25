يستقبل كل من فندق جي دبليو ماريوت الكويت، فندق كورت يارد ماريوت الكويت، فندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت وقاعة الراية الفاخرة للحفلات والمؤتمرات ضيوفهم الكرام خلال شهر رمضان الفضيل بأجواء شرقية مميزة، مع باقة من العروض المتنوعة والحصرية على الغرف والمطاعم.

حيث تم تزيين «خيمة الثريا» الرمضانية بفندق جي دبليو ماريوت بديكورات وفوانيس رمضانية مستوحاة من التراث العربي الأصيل لتعكس أجواء الشهر الكريم، وتبدأ التجربة الرمضانية ببوفيهات غنية ومتنوعة على الإفطار والغبقة، والتي تشمل أشهى وألذ الأطباق العربية والرمضانية، محطات الطهي المباشرة، موسيقى حية، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز عديدة كل أسبوع تشمل قسائم من سما لطب الأسنان، تذاكر طيران إلى وجهات مختلفة والعديد غيرها.

وللمناسبات الخاصة مع العائلة والأصدقاء أو شركاء العمل، تعتبر قاعة حفلات «الجهراء» الفخمة بالفندق الخيار الأنسب، حيث تستوعب حتى 500 شخص، كما تقدم مجموعة غنية من قوائم الطعام الرمضانية الفاخرة.

أما فندق كورت يارد ماريوت الكويت فسوف يستضيف ضيوفه الكرام بمطعمه الرئيسي «أتريوم» والذي يقدم محطات طعام متنوعة من أشهر المطابخ العالمية والعربية، بالإضافة إلى ديكورات عديدة لتكتمل التجربة الفريدة والمميزة، كما يمكنكم الاستمتاع كذلك بالموسيقى الحية وفرص الفوز بجوائز أسبوعية قيمة.

أما قاعة «الراية» الفاخرة فهي المكان الأمثل للاستمتاع ببوفيهات الإفطار والغبقة الرمضانية المميزة في أجواء فريدة من نوعها، كما أنها تعتبر الوجهة المفضلة للمجموعات والشركات لإقامة أنشطتهم الرمضانية.

كما تلبي قاعة «الراية» وفندق «جي دبليو ماريوت» أيضاً الطلبات الخارجية للمجموعات من 50 وما فوق، وتوفر جميع المكوّنات والخبرات لتجعل من أي فعالية أو مناسبة حدثاً رائعاً ومزيجاً متكاملاً من النجاح والتألق.

ويدعو فندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت زواره في شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الأكلات الشرقية المختلفة وبوفيهات الإفطار والغبقة اللذيذة في أجواء رمضانية رائعة.

وبهذه المناسبة قال مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون: «بالنيابة عن إدارة وموظفي فنادق ماريوت بالكويت أود أن أهنئ أبناء الكويت سواء المواطنون أو المقيمون بحلول شهر رمضان المبارك، وندعوهم وعائلاتهم إلى الاستمتاع بالعروض الحصرية التي تقدمها فنادقنا طيلة الشهر الكريم».

وأضاف: «فنادق ماريوت تحرص دائما على تقديم عروض مميزة ترضي جميع الأذواق سواء للأفراد أو العائلات أو الشركات. لذلك قمنا بإعداد بوفيهات رمضانية متنوعة وغنية تشمل أطباقا عربية وعالمية، بما في ذلك أركان الطهي المباشرة، المقبلات والسلطات بكل أنواعها وأنواع الحساء المختلفة بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية والحلويات الرمضانية التقليدية».