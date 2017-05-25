في اطار استراتيجيتها التسويقية التي تهدف الى الابتكار في تقديم أرقى المنتجات والتميز في خدمة العملاء، أعلنت شركة أمريكان ماترس عن افتتاح معرضها السادس في مجمع يال التجاري بالفحيحيل، للعملاء الذين يبحثون عن أرقى منتجات النوم الصحي والمراتب الطبيعية ذات الجودة العالمية.

وبافتتاح المعرض الجديد يصبح لدى الشركة 6 معارض تغطي 5 محافظات في الكويت، في الشويخ وفي الفرونية وفي حولي وفي الفحيحيل.

يضم المعرض الجديد مجموعة متميزة من العلامات التجارية العريقة التي تشتهر وتتميز بتقديم أرقى أنواع المراتب من حيث مواد التصنيع والخامات الطبيعية وأسلوب التصنيع مثل Aireloom من الولايات المتحدة الأميركية، وSpring Air العلامة الأميركية الشهيرة منذ 1926 وHypnos العلامة العريقة منذ 1904 من المملكة المتحدة – بريطانيا.

ويطرح المعرض الجديد تشكيلة متطورة جديدة من المراتب المتخصصة لدعم الظهر خلال النوم بموديلات ومقاسات مختلفة وبمكونات متطورة ذات جودة عالية تضمن للعملاء تجربة نوم صحية ومريحة.

المعرض الجديد في الفحيحيل يؤكد التزام شركة أمريكان ماترس منذ التأسيس عام 1996 - وطوال 20 عاما - بتوفير مراتب راقية وذات جودة عالمية تجمعها تحت سقف واحد في محيط عصري وأنيق، يوفر للعملاء تجربة تسوق مميزة، ونوم صحي لحياة أفضل.

وتنفرد شركة أمريكان ماترس بتوفير مروحة من الخدمات والمزايا الاستثنائية لعملائها مثل الكفالة الشاملة وإدارة خدمة العملاء والتوصيل المجاني وهو ما يضمن لعملاء الشركة أيضا راحة البال.