يستــضــيف متــجر «بلومينغديلز» خلال مايو الجاري ركنا رمضانيا مؤقتا يضم تشكيلة مختارة من تصاميم الأزياء المحتشمة لعدد من أبرز المصممين الإقليميين.

وتضم قائمة علامات الموضة التي تعرض تصاميمها في دبي والكويت علامة «بوقصة» التي تستمد إلهامها من الفن والهندسة المعمارية والثقافة العالمية لإبداع تصاميم تجمع بين الخطوط الانسيابية المستقيمة والأناقة العصرية مع الحد الأدنى من التفاصيل.

ويعرض المتجر كذلك منتجات علامة «شادور» التي تقدم مجموعة من القفاطين باعتبارها قطعا أساسية لا غنى عنها خلال الشهر الفضيل، وتجمع هذه العلامة في تصاميمها بين الحداثة والتقاليد، وبين الشرق والغرب، وبين الأناقة العصرية والشغف المتقد لمصممتها السعودية المبدعة نورة الدامر.



وتعرض العنود بدر، المصممة العالمية الشهيرة بخط أزيائها «ليدي فوزازا»، أحدث تشكيلاتها من البدلات الكلاسيكية، والعبايات، والسترات الفضفاضة وغيرها.

وبعد اكتسابها شهرة عالمية واسعة بفضل إبداعاتها المصممة حسب الطلب وخط أزيائها الجاهزة، تثري عائشة ديبالا إطلالتك الرمضانية لهذا العام مع تشكيلة متنوعة من التصاميم الأنيقة بألوان الكريم والمنك والبني الداكن.

ويعرض طابق الأزياء في متجر «بلومينغديلز الكويت» أيضا تصاميم باقة من العلامات التجارية المميزة مثل «أميرة هارون»، و«عثمان»، و«ساندرا منصور» والعديد غيرها.

ولا تكتمل أناقة الأزياء الرمضانية دون الأحذية والحقائب الملائمة، ويقدم «بلومينغديلز» في دبي والكويت حقائب مبتكرة من «صوفيا العصفور»، و«أماندا نافاي»، و«ناتالي طراد»، و«ساندرا جي»، و«رولا غلاييني»، و«أختين»، إلى جانب تشكيلة من الأحذية الأنيقة من «أنس يونس».