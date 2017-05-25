أطلقت شوبارد ساعة المؤقّت الجديدة (Mille Miglia Classic Chronograph) بتصميمها الرياضي الأنيق مع لمسات كلاسيكية يتألق بها الإصداران الرجالي والنسائي، وتميز تصميم الساعة السابقة ضمن مجموعة (MilleMiglia) بميناء أسود أو فضي مع أرقام كبيرة ومضيئة، بينما يتسم تصميم الساعة الجديدة بلون فضي أو ميناء أبيض من صدف اللؤلؤ المرصّع بالألماس.



وتتألق هذه الساعات الرياضية بلمسة بديعة أضفت عليها الطابع الكلاسيكي القديم في الوقت الذي تنبض فيه على إيقاع «محرك» ذي دقة عالية مصادق عليه بشهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)، ويتوافر هذا الموديل بإصدارين قياس علبة أولهما 42 ملم والآخر 39 ملم، لتؤكد ساعات هذه المجموعة مرة بعد مرة على تجسيد روح السباقات الكلاسيكية التي تعشقها شوبارد في تصاميم ساعاتها الرجالية والنسائية على حد سواء. ويشارك الرئيس الشريك في شوبارد كارل فريدريك شوفوليه جنباً إلى جنب مع زوجته كريستين في المنافسة ضمن «السباق الأكثر جمالاً في العالم» الذي يقام مرة كل عامين.



ومن هذا المنطلق، كرّست شوبارد ساعة (MilleMigliaClassic Chronograph) الجديدة لعشاق السباقات ممن يتشاركون مغامراتهم الملحمية باعتبارها «تجربة ثنائية مشتركة»، لاسيما أن العديد من هذه الفرق قد شاركت على مر السنين في دورات سباق ميلي ميليا الأسطوري الذي يقام في إيطاليا بين مدينتي بريشيا وروما ذهاباً وإياباً ليجسد تجربة لا تنسى تمتد على مسافة ألف ميل من الحماس والتشويق، وتتعرج بين منعطفات بعض من أكثر المناطق الإيطالية روعة وجمالاً.

واستوحيت ساعة (Mille Miglia Classic Chronograph) الجديدة بإصداريها الرجالي والنسائي من السيارات الكلاسيكية التي شاركت في سباق ميلي ميليا الإيطالي ما بين عامي 1940 و1957، وعززت الأزرار الجانبية الضاغطة والتاج المخدد من روعة الطابع الكلاسيكي لكلا الإصدارين.



كما تميز هذان الإصداران بعلبتيهما المصنوعتين من الستيل بأبعاد ونسب متوازنة مع إطار مرصّع بالألماس لزجاج الساعة المخصصة للمتسابقات، بما يتناسب مع الخطوط الكلاسيكية المحددة للساعة.

وتضمن موانئ هذين الإصدارين سهولة تامة في قراءة الوقت بفضل الترقيمات العربية الكبيرة التي تضيء في الظلام شأنها في ذلك شأن العقارب، بينما استوحي نمط الخط الممشوق والعدادات من لوحات العدادات في السيارات الكلاسيكية التي كانت سائدة في حقبة العشرينات، ناهيك عن بروزها بشكل واضح بفضل تباينها مع الخلفية المحيطة بها.



يتكلل عقرب الثواني في الساعة برأس أحمر متقد ليحصي الثواني الثمينة الحاسمة في توقيت السباق، ويظهر الشعار الذي يتخذ شكل سهم أحمر لسباق ميلي ميليا «السباق الأحمر» في قلب الميناء عند الساعة 12، ويتسرب هذا اللون الأحمر ليظهر أيضاً حول حافة الغطاء الخلفي الشفاف لعلبة الساعة. تجسد بذلك هذه الساعة بإصداريها مزيجاً مثالياً يجمع بين الدقّة والراحة والأناقة، لتكون خير مساعد للمتسابق الذي يقود سيارته بسرعات عالية على طول الطرقات الإيطالية.

ويتكامل هذا الموديل بشكل مثالي في كلا الإصدارين مع السوار المطاطي المعروف والمستوحى من إطارات دنلوب لسيارات السباق في حقبة الستينيات، غير أن السوار قد اتخذ لوناً أبيض ناصعاً في الإصدار الخاص بالسيدات، ولوناً أسود في الإصدار الخاص بالرجال.



ويعتبر الإصدار النسائي من ساعة (Mille Miglia Classic Chronograph) بمنزلة الرفيق الأمثل للإصدار الرجالي، حيث تتجلى فيه كافة السمات المميزة لهذه المجموعة على الرغم مما يلفها من حس أنثوي طاغ وذلك بفضل الاختيارات الدقيقة للألوان والمواد.