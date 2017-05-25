يسر بنكبري، الشركة الرائدة في تقديم الفروزن يوغرت، الإعلان عن إطلاق نكهة التوت والفواكه الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ليستمتع الزبائن بنكهة لذيذة ومنعشة مع العائلة والأصدقاء.
وتم تحضير نكهة التوت والفواكه خصوصا لمنطقة الشرق الأوسط وحصريا لشهر رمضان لتضفي تجربة تذوق جديدة وفريدة من نوعها لمحبي هذه النكهة.
ويعد فروزن يوغرت التوت والفواكه من النكهات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع قطع الفواكه الطازجة مثل حبوب الرمان والفراولة والتوت إلى جانب شراب الرمان المركز للاستمتاع بالطعم اللذيذ والانتعاش المثالي خلال الشهر الفضيل وموسم الصيف.
كما يستطيع محبو نكهة التوت والفواكه تناولها أيضا كحلوى خفيفة مع اختيار سنداي التوت والفواكه الذي يتكون من طبقات من التوت الطازج والجرانولا المقرمش يعلوه الكريما وشراب وحبوب الرمان للاستمتاع بالنكهة الخفيفة والمذاق الغني، تفضلوا بزيارة أقرب فرع لبنكبري لتجربة النكهة الجديدة الخاصة بشهر رمضان.