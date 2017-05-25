تستعد مطاعم دجاج نايف لاستقبال الشهر الفضيل بقائمة طعام تضم تشكيلة متنوعة من وجبات إفطار صائم فردية وعائلية بأسعار استثنائية.

تحتوي قائمة الطعام على كباب الدجاج المشوي على الفحم بالتتبيلة الخاصة ويقدم مع البطاطس الذهبية فقط بـ 0.950 د.ك.

كما يقدم أرز ملتي تيست الطبق المفضل للجميع الذي يجمع مذاق الدجاج الصافي مع مذاق الخضار الطازجة والأرز والصلصة الرائعة لتجربة غنية بالمذاق مع كل لقمة، محضرة من قطع من الدجاج الصافي مشوية مع قطع الفلفل الأخضر والجزر وشرائح البصل والفطر تعلو طبق أرز البسمتي المحضر مع الزعفران والتوابل الخاصة يقدم مع الصلصة الرائعة والبيبسي المنعش.

بالإضافة الى بنت الديك المشوية بالتتبيلة المميزة وتقدم مع البيبسي المنعش، كما قدمت مطاعم دجاج نايف وجبات عائلية لتجمع العائلة على أشهى افطار رمضاني حيث قدمت ان بوكس مكس جريل يضم تشكيلة من كباب الدجاج والشيش طاووق وأفخاذ الدجاج والأجنحة بالإضافة الى البطاطس المقرمشة والحمص والمتبل وصوص الثوم الشهي لوجبة متكاملة تكفي لـ 3 أشخاص.

وقدمت لعشاق الدجاج الفرايد الذهبي المقرمش «لاكي بوكس» المكون من 9 قطع دجاج بالاضافة الى البيبسي والخبز بسعر مميز جدا. ويجدر الذكر أن جميع أصناف الشهر الفضيل تقدم مع التمر.

وتشمل القائمة تشكيلة من المقبلات والسلطات التي تثري المائدة من الفتوش والتبولة والحمص والمتبل وأرز بالزعفران وهابي تشيكن والأرز بالحليب.

وأتاحت مطاعم دجاج نايف الفرصة للراغبين في أجر التبرع بإفطار صائم في شهر رمضان بمشاركتهم الاجر من خلال تقديم قائمة تضم تشكيلة من وجبات إفطار الصائم بأسعار استثنائية تتيح للمتبرع الاختيار منها وذلك تحت عنوان «شاركنا الأجر».

وما يميز قائمة طعام دجاج نايف استخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية لذا كان شعار «دجاجنا من مزارعنا» شعار تفتخر به، اضافة الى المذاق الأصلي والتتبيلة الخاصة، ويستمر العرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.