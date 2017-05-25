اختتم برنامج «كتابي صديقي» موسمه الأول لدعم وتشجيع القراءة ورواية القصص للأفراد والأسر، والمساهمة في بناء مجتمع من القراء الصغار والكبار على حد سواء، وقد طرح البرنامج سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية، هدفت الى إحداث أثر إيجابي في تشجيع الاطفال على اكتشاف متعة الكتب والقصص، ودفع الأهل لقضاء المزيد من الوقت في القراءة مع أطفالهم.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2016، أتاح برنامج «كتابي صديقي» - احدى مبادرات مجموعة التمدين، الفرصة لأكثر من 400 طفل للاستمتاع بقصص متنوعة يقصها عليهم عدد من الرواة، باللغتين العربية والإنجليزية، تلتها أنشطة مصممة من قبل الرواة كالتلوين وعروض الدمى والموسيقى والمناقشات الجماعية، وذلك في مول 360 وسوق الكوت كل أسبوعين.



وقال معاذ الرومي، المدير العام للتسويق في مجموعة التمدين: «يسرنا تفاعل الأطفال والأهالي مع مبادرة «كتابي صديقي» وانضمامهم الى الجلسات القصصية وحرص أولياء الأمور الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع رواة القصص والطرق التعليمية الجديدة لجعل القصة جزءا مثيرا من حياتهم اليومية».

كما تطمح مبادرة «كتابي صديقي» إلى تحفيز الأهل للمشاركة بالاهتمامات الثقافية كالكتب والقراءة، وضرورة قضاء أوقات أكثر في قراءة القصص لأطفالهم بهدف تنمية قدراتهم الذهنية والاجتماعية واللغوية، وشمل الموسم الأول من البرنامج جلسة مصممة خصوصا لتقديم نصائح للآباء حول كيفية جعل القراءة أكثر متعة، من خلال دمج تقنيات بسيطة وفعالة مثل التحفيز البصري، والتمثيل وتحفيز الأطفال على استخدام مخيلتهم لإكمال القصة.



وأضاف الرومي قائلا: «نطمح الى أن يتضمن الموسم القادم لمبادرة «كتابي صديقي» عددا أكبر من النشاطات المختلفة والمتنوعة، اذ نتطلع إلى استضافة جلسات مشتركة مع بعض المدارس الرائدة في الكويت والهيئات المدنية لتكون هذه المبادرة مفتوحة لأفكار الشراكة والمساهمة، ونحن نرحب بأي أفكار من المربين واخصائيي تنمية الأطفال والجمعيات والأفراد التي من شأنها أن تساعد على تعزيز القراءة ورواية القصص في مجتمعنا».



ويمكن للآباء والأمهات زيارة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي للمبادرة على إنستغرام وفيسبوك ودعوة أصدقائهم وأفراد أسرهم للانضمام إليها.

وسيستأنف الموسم الثاني من «كتابي صديقي» بعد العطلة الصيفية في شهر سبتمبر القادم، ليتضمن المزيد من القصص والجلسات التي تركز على اللغة، والتنمية الأخلاقية، وتحفيز السلوكيات الإيجابية، فضلا عن ورش خاصة لتحسين المهارات في كتابة القصص وتطوير التقنيات لجعل وقت القصة أكثر متعة واثارة.