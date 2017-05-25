تشكيلة تصاميم تستوحي روح التراث وعبق الماضي بنقشاتها المميزة

تشهد الصالة رقم 7 إقبالا نسائيا لافتا ومميزا من قبل شرائح مختلفة من نون النسوة باحثة عن الأصالة في ارتداء الملابس النسائية التقليدية التراثية متمثلة بالعباءات والدراعات المميزة بنقوشها الجميلة المختلفة والتي تتفاوت في صناعتها من منطقة الى منطقة وتتجاوز حدود الدول والزمان والمكان لتترك بصماتها بقوة في مشرف بمعرض «الدراعات» الذي يختتم عروضه المميزة على أرض المعارض الدولية بمشرف يوم غد الجمعة 26 الجاري، حيث تقام فعاليات المعرض الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ويأتي ضمن استعدادات الجميع لقدوم الشهر الفضيل، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من شركات ومصممي الدراريع والعباءات والجلاليب والقفاطين المحلية والخارجية.

ويستعرض عدد من مصممي الدراريع والعبي ومنهم افراد وشركات جاءوا جميعهم للتنافس في عرض تشكيلة تصاميمهم المختلفة من الدراعات (الجلاليب) والعبي الخاصة بجميع المناسبات كحفلات الاستقبال وأخرى للطلعات والسهرات، ليحمل كل منها بصمتها الخاصة والمختلفة من ناحية التصميم والمنشأ فهناك الدراريع الخليجية من الكويت والإمارات والسعودية إضافة الى العمانية والبحرينية، كما يوجد مشاركات خارجية عربية وأخرى أجنبية تحمل في بصمتها عبق وروح التراث الهندي والباكستاني، وأخرى من مروج لبنان، وأخرى تحمل بصمة مميزة موشاة بعراقة المغرب العربي، إضافة الى العباءات ودراريع الشام المميزة، فيما تتهادى العباءة والثوب الفلسطيني المطرز بنقشاته المميزة، والى جانبها تقف العبي والجلاليب النسائية الخاصة من ارض مصر الكنانة والتي تعد افضل منتجات «كرداسة» المصرية الشهيرة وتمتاز بجودتها العالية والمصنوعة من القطن المصري نخب اول عالميا، حيث تتوافر لجميع الأعمار وبمختلف المقاسات وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح.



ويشارك بهذا المعرض الذي تحتضنه الصالة رقم 7 والتي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع جمع من الشركات التي جاءت لتتنافس فيما بينها بعرض أرقى وأجمل الدراعات «الجلاليب» الشرقية والتي تتهادى بخيلاء بألوانها المميزة، حيث يضم المعرض مجموعة مشاركات لعارضين محليين ومن دول خليجية وأخرى عربية وأجنبية من خارج الكويت تجاوزت 75 شركة وجهة.



هذا ويلقى هذا المعرض إقبالا كبيرا من قبل المهتمين إذ يعد حدثا مهما ويشهد تسابقا ملحوظا من قبل مصممي الدراريع والعبي أفرادا كانوا أو شركات عارضة، إضافة الى سيدات المجتمع اللواتي يحرصن على انتقاء ما يحلو لهن من التصاميم المختلفة من هذه الدراريع التي يزداد الطلب عليها كجزء من نمط الحياة الاجتماعية لدى النساء في مختلف المناسبات والأوقات خلال الشهر الفضيل.