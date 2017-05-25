تستعد شوكولا بريدج واتر، العلامة التجارية الأميركية الحائزة عدة جوائز، لاستقبال بشهر رمضان المبارك بإطلاق تشكيلة من علب الشوكولاتة باللون الأخضر المميز خصيصا لهذا الشهر الفضيل.

وستضفي شوكولا بريدج واتر لمسة مميزة على موائد الإفطار أو الغبقات طيلة الشهر المبارك، إذ بإمكانكم الاختيار من بين تشكيلة مميزة تضم أكثر من 40 نكهة رائعة مثل توفي البريتل الإنجليزي والكراميل والمكسرات والشوكولاتة المغطاة بالفاكهة وغيرها المزيد.

وتقدم العلامة التجارية منتجاتها في صناديق مميزة مصممة بشكل أنيق جدا وبعدة أحجام من بينها الصناديق الصغيرة التي تحتوي على قطعتين أو 4 قطع والعلب الكبيرة التي تحتوي على 108 قطع، والتي يتم تغليفها يدويا ويشكل يليق بهذا الشهر، كما يمكن إضافة رسائل أو عبارات معينة على العلب لتتلاءم مناسباتكم الخاصة.

وتجمع علامة بريدج واتر في تحضير منتجاتها المتنوعة من الشوكولاتة، والتي يتم إعداد وتغليف كل قطعة فيها يدويا بحرفية وإتقان كبيرين، بين الأسلوب الأميركي الفريد والوصفات الأوروبية المتميزة مستخدمة أفضل المكونات الطبيعية وأجود انواع الكاكاو وزبدة الكاكاو، تفضلوا بزيارتنا في غراند أفنيو- الأفنيوز.