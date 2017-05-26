احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، قام البنك الأهلي الكويتي بتوزيع صناديق مواد غذائية من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتية لمساعدة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.



وتشتمل هذه الصناديق على المواد التمـــوينية والغـــذائية الأساسية.

ويعتز البنك بتعاونه مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي تقدم أنواع عديدة من المساعدات الخيرية داخل الكويت وخارجها وهي تغطي العديد من المناطق المنكوبة ومناطق الكوارث على مستوى العالم.

كما قام البنك بالتعاون مع لجان الزكاة في بعض المناطق السكنية بالكويت بتقديم مجموعة من الصناديق الغذائية، التي تم توزيعها بمعرفة تلك اللجان على الأسر المحتاجة في المناطق التابعة لها.