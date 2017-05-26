في إطار استعدادات شركة المشروعات السياحية لاستقبال رواد وزائري مرافقها طوال ايام شهر رمضان المبارك، صرح مدير إدارة أبراج الكويت بالتكليف جراح العماني بأن أبراج الكويت ستستقبل زوارها الكرام من الساعة 6.45 مساء حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل طوال شهر رمضان المبارك، اعتبارا من أول يوم رمضان.



وسيقدم مطعم أبراج الكويت بوفيه الإفطار والسحور، وكذلك خدمة التجهيزات الغذائية الخارجية بقائمة طعام جديدة كليا معدة من قبل أفضل الطهاة بأسعار خاصه لهذا الشهر الفضيل، حيث ان بوفيه الإفطار للشخص 11 دينارا، والطفل 8 دنانير، وكذلك بوفيه للسحور 8 دنانير للشخص و6 دنانير للطفل، وهذه الأسعار تشمل المشروبات الرمضانية والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والقهوة العربية والشاي بأنواعه.

أما مواعيد الكرة الكاشفة فستكون من الساعة 2 ظهرا حتى 2 بعد منتصف الليل.

كما تتقدم شركة المشروعات السياحية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لجميع المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنين ان يقضي زوار أبراج الكويت ومحبوها اسعد واطيب الأوقات.