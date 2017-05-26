فتح أبواب المول لمحبي رياضة المشي مفاجآت ومسابقات عبر قنوات التواصل لمول 360





يستعد مول 360 وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، لإطلاق برنامجه الرمضاني لهذا العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إذكاء روح العطاء والألفة وجمع كل أفراد العائلة خلال الشهر الكريم. وسيرحب المول بزواره طيلة الشهر الفضيل خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا ومن 8:30 مساء إلى 1 صباحا.

وضمن الفعاليات التي سيستضيفها مول 360 حدث فني مميز بالتعاون مع «آرت سباس» يحييه مجموعة من الفنانين المحليين، والذين سيقومون برسم لوحاتهم الفنية المستوحاة من روح شهر رمضان الفضيل على مرأى زوار المول، وذلك في البهو الرئيسي يوم 15 يونيو من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل. وسيطلق الفنانون العنان لإبداعاتهم على أنغام الموسيقى الحية، وسيختتم الحدث بالإعلان عن أفضل ثلاث لوحات من قبل لجنة التحكيم المتمثلة بالفنانة سارة شواري والفنان محمد أبو حاكمه اللذين سيقدمان جوائز للفائزين.

من جهة أخرى، سيفتح المول أبوابه يوميا خلال الشهر الفضيل من الساعة 3:30 عصرا حتى 6:30 مساء مرحبا بكل محبي رياضة المشي في بيئة آمنة ومكيفة بعيدا عن حرارة الشمس والظروف المناخية القاسية، وذلك بهدف نشر التوعية الصحية في المجتمع وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب للحياة السليمة. هذا وستتم استضافة أكثر من 3 فرق تطوعية محلية ستقدم العديد من الأنشطة التفاعلية والتشجيعية مثل المسابقات وزيارات المشاهير وأخصائيين التغذية.

وتضع إدارة مول 360 المجتمع في محور اهتمامها، ومثل كل عام سيستضيف المول العديد من المبادرات والفعاليات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لإثراء روح العطاء والكرم ومساعدة الجهات الخيرية لجمع التبرعات لمن هم بحاجة إليها.

هذا، ويعد مول 360 زواره بالعديد من المفاجآت والمسابقات المتنوعة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما سيستمتع الجميع بتجربة التسوق على أنغام الموسيقى الشرقية الأصيلة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت خلال الشهر الكريم من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل.