في عالم يحكمه الإرهاب، تستمر مبادرة «تكريم» بالإضاءة على الإبداع العربي، وقد حرصت منذ تأسيسها على أن تخلق مساحة لقاء لشخصيات عربية تفوقت وتميزت، كل في مجالها، وأن تتحول إلى مصدر إلهام للشباب العربي.

في العاصمة الفرنسية باريس، كرمت مبادرة «تكريم» الفنان التشكيلي اللبناني الأميركي نبيل نحاس، وذلك خلال حفل عشاء أقيم في فندق الشانغريلا. وقد تسلم نبيل نحاس جائزة «تكريم» تقديرا لعمله وإنجازاته المذهلة.

ونشأ نبيل نحاس بين القاهرة وبيروت ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث حاز إجازة الفنون الجميلة من جامعة ولاية لويزيانا وماجيستير من جامعة يال. وقد آثر نحاس الانتقال إلى نيويورك بعدما اختلط وتأثر بكبار الرسامين المعاصرين في يال واتخذ من المدينة مقرا له. عرضت أعمال نحاس بشكل منتظم في أهم صالات العرض في نيويورك، واقتنت أعماله أبرز المتاحف العالمية أمثال متحف المتروبوليتان، متحف بوسطن للفنون الجميلة، متحف جوجنهايم، متحف تيت الحديث ومتحف الفن الحديث في الدوحة، وأدخل نحاس في آخر أعماله بشكل مدهش، أشكالا مألوفة من أشجار الأرز والصنوبر والزيتون التي تنمو في لبنان، وذلك في إشارة لوطنه الأم.

وكان قد سبق الحفل اجتماع المجلس التحكيمي الذي قام باختيار الفائزين بجوائز «تكريم» لدورة ٢٠١۷ عن الفئات التالية: القيادة البارزة للأعمال، المبادرون الشباب، الإبداع الثقافي، المرأة العربية الرائدة، الخدمات الإنسانية والمدنية، الإبداع العلمي والتكنولوجي، التنمية البيئية المستدامة، الإبداع في مجال التعليم، والمساهمة الدولية في المجتمع العربي.

حضر الاجتماع كل من د.الأخضر الإبراهيمي، الشيخة هالة الخليفة، الشيخة بولا الصباح، الشيخ صالح التركي، الأميرة علياء الطباع، الليدي حياة بالومبو، الصناعي كارلوس غصن، د.نهى الحجيلان، م.رياض الصادق، الروائي مارك لفي، د.أحمد هيكل وسمير بريخو ورئيس الجلسة د.فنسنت باتل.

وغاب عن الاجتماع كل من نورا جنبلاط، رجا صيداوي، عيسى أبوعيسى ود.عاكف المغربي الذين لم يمنعهم تغيبهم هذا عن المشاركة في التصويت والمداخلات عبر قنوات التواصل، وكما جرت العادة، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل سيقام في نوفمبر المقبل.