«التجاري» يطلق حملة «ساهم بمصحف ينير حياة كفيف»





احتفالا بقدوم شهر الخير وضمن برنامج «التجاري» الـحافــل بالنشاطـــات الاجتــماعية والخيــرية والإنسانية في هذا الشهر الفضيل والموجهة إلى شرائح المجتمع كافة وذوي الإعاقة بصفة خاصة، أعلن البنك التجاري عن مساهمته الحصرية وللسنة الثالثة في طباعة مصاحف لذوي الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية.

وفي هذا السياق قالت مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة في البنك التجاري سحر الرميح: «لقد دأب البنك على إطلاق الحملات والبرامج الإنسانية والخيرية الموجهة لخدمة شرائح المجتمع وذوي الإعاقة بصفة خاصة، ومن هنا أطلق البنك بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية حملة لطباعة مصاحف بطريقة «برايل» للمكفوفين، حيث قد سبق للبنك إطلاق هذه الحملة لسنتين من قبل ونالت رضا قطاع عريض من عملاء وغير عملاء البنك من خلال تواصلهم مع البنك عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حيث أثنى العديد على هذه الحملة التي استفاد منها المسلمون في الكويت والدول الإسلامية الأخرى».

وأضافت الرميح مبينة أن نجاح الحملة لمرتين سابقتين دفع البنك لتنظيمها للمرة الثالثة تحت عنوان «ساهم بمصحف ينير حياة كفيف» ليستفيد منها أكبر عدد من المسلمين في الكويت والدول الإسلامية الأخرى، مبينة أن هذه الحملة تنسجم مع طموحات البنك التجاري وجهوده الرامية إلى تقديم يد العون ومساعدة المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية على قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان الفضيل.

وعن آلية التبرع للجمعية الكويتية للمكفوفين ودعمها في هذا التوجه، قالت الرميح ان البنك سيقوم، وطيلة شهر رمضان المبارك، باستقطاع مبلغ عن كل عملية سحب آلي تتم عبر أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك، والتبرع بالحصيلة النهائية للجمعية دون تحمل العميل لأي مصاريف إضافية عند سحب أي أموال نقدية من أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك.

واختتمت الرميح حديثها مهنئة جميع عملاء البنك التجاري الكويتي وغير عملائه بمناسبة شهر رمضان الفضيل, ومتمنية أن تنال البرامج الاجتماعية والخيرية والإنسانية الموجهة لخدمات قطاعات المجتمع المختلفة رضا جميع عملائه وتساهم في ترسيخ مبادئ العمل الإنساني التكافلي.