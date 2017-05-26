كعادتها من كل عام، طرحت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية خصمها المميز لروادها من محبي التمتع بصالات الألعاب الترفيهية الداخلية، هذا ما صرح به جاسم القلاف مراقـــب ادارة التسويق، بان العـــــرض الممـــيز عبـــارة عن خــصم 20% على الالعاب الجماعية في جميع مواقع طفل المستقبل وأيضا كارتظون نت وورك وكاسبر خصيصا للتمتع بها في شهر رمضان الفضيل.

وأوضح القلاف أن الشركة رغبت في أن توفر أجواء مريحة لمرتادي هذه المواقع للتمتع بأوقاتهم بالحد الأقصى ويتيح لرواد المواقع من العائلات فرصة التمتع بالعروض الخاصة بالشكل الأمثل.