جهود خدمة المجتمع تعكس الأولوية التي يضعها البنك للمسؤولية الاجتماعية

استقبل محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا وفدا من بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، الى جانب فريق العلاقات العامة في البنك، وذلك لدعم التعاون بين «بيتك» والمحافظة ومتابعة الاستعدادات بين الجانبين طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وثمّن المحافظ خلال حديثه مع وفد «بيتك»، دور «بيتك» الاجتماعي في رمضان، مشيدا بالمساهمات المتعددة التي يقدمها البنك للمجتمع في كل المجالات، والتي تؤكد حرصه الدائم على المشاركة والاهتمام بالقضايا التي تهم أفراد المجتمع.

ولفت الى أهمية دعم التعاون في عدة مجالات بما يصب بمصلحة المواطنين، مشيرا الى ان جهود «بيتك» المبذولة لخدمة المجتمع تعكس الأولوية الكبيرة التي يضعها البنك للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات الرسمية.

من جانبه، أبدى الرويح استعداد «بيتك» التام لخدمة المجتمع وتقديم خدمات عديدة لمحافظة العاصمة، مشيرا الى ان «بيتك» سيقوم بتوزيع وجبات الإفطار طيلة ايام شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى العديد من الأنشطة والفعاليات التي سينظمها البنك ضمن اطار برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 3».

وأعرب الرويح عن تقديره للتعـاون الكبير الذي يبديه محافظ العاصمة، بما يعزز من دور «بيتك» الاجتماعي ويساهم في دعم المجتمع بشتى المجالات.

ويتضمن برنامج «بيتك» التطوعي في رمضان، أنشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والإنساني، والالتزام التام بخدمة المجتمع دعما لأواصر التواصل بين البنك والمجتمع بمختلف الشرائح.

..ويزور نزلاء «مكي جمعة» في إطار برنامج رمضان انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية

قام فريق العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بزيارة نزلاء مركز مكي جمعة لمرضى السرطان، في اطار برنامجه الرمضاني الذي اطلقه انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وإيمانا بأهمية عيادة المريض وتعزيز قيم التواصل مع كافة فئات المجتمع.

وهنأ فريق «بيتك» نزلاء المركز بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مساهمة في إدخال البهجة والسرور عليهم وتخفيف آلامهم في جو أسري تملؤه الأخوة والمحبة، مما كان له الأثر الطيب عليهم في هذه الأيام المباركة، حيث قدم فريق «بيتك» هدايا رمضانية للمرضى مع التمنيات بالشفاء والصحة والعافية للجميع.

ويحرص «بيتك» سنويا في شهر رمضان على تنظيم فعاليات وزيارات تهدف الى تعزيز أواصر الصلة مع المجتمع ونشر البهجة والسرور بين أبنائه.

وتؤكد مبادرات وأنشطة «بيتك» التوعوية والإنسانية والاجتماعية المتعددة، حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والإنساني.