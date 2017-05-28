أطلقت «بانيراي» مجموعة واسعة من المواد المختارة ـ الرياضية أو الثمينة، الكلاسيكية أو العصرية ـ وآلية الحركة الاوتوماتيكية التي صنعتها الشركة من نوع P.9010، مع طاقة احتياطية تدوم حتى ثلاثة أيام، كلها مزايا استخدمت في سلسلة الابتكارات التي جاءت لتعزيز التقليد البارز لساعات بانيراي سبمير سيبل PANERAI SUBMERSIBLE.

وهي صلبة وقوية، وتتميز بوضوح لا مثيل له حتى في الأماكن العميقة جدا كما انها تتسم بمظهر جذاب وفريد. فساعات PANERAI SUBMERSIBLE الجديدة تستمد الإلهام من تاريخ هذه العلامة التجارية المتأصل في عالم البحر، ولكنها ايضا تتطلع قدما دائما نحو المستقبل لتقدم الحلول التقنية الممتازة والابتكارات المفاجئة.

تبرز الابتكارات من خلال تنوع المواد المستخدمة في إنتاج العلب الحاضنة: المواد التقليدية ذات المواصلات العالية مثل التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ من نوع AISI 316L، المواد الثمينة مثل الذهب الأحمر، المواد المذهلة والحافلة بالذكريات مثل البرونز، أو المبتكر منها مثل مادة BMGTeehTM المكونة من الزجاج المعدني الأخاذ والمميز بمقاومته للصدمات الخارجية والصدأ.

إبداع آخر يتعلق بآلية الحركة: جميع نماذج Panerai Luminor 1950 Submersible الجديدة مزودة بالعيار P.9010 الأوتوماتيكي، مع طاقة احتياطية تدوم حتى ثلاثة أيام، طورت هذه الآلية وانتجت بالكامل في مصنع بانيراي في نيوشاتل، وهي تتمتع بمؤشر التاريخ، عداد الثواني الصغيرة الكلاسيكي عند علامة الساعة 9، الآلية التي توقف عجلة التوازن، والاداة التي تُتيح الوقت عبر تحريك عقرب الساعات إلى الأمام أو الخلف بواسطة وثبات من ساعة واحدة، وذلك دون التعرض لعمل الساعة ومرور الوقت.

وبالفعل، يسلط تصميم مجموعة Panerai Submersible الجديدة الضوء على العناية القصوى التي أوليت لتوفير تفاصيل مثالية، والحفاظ على جميع الخصائص التي تميز هذا النموذج الكلاسيكي في صناعة الساعات الرياضية العالية الجودة.



فالعلبة الحاضنة المستمدة من مجموعة Luminor 1950، تتمتع بإطار دوار أحادي الاتجاه مع مقياس متدرج لاحتساب وقت الغوص متصل بنظام خاص يضمن دقة فائقة، مع الإشارة الى ان هذا الأخير من تصميم اوفيتشيني بانيراي وهي حائزة على براءة اختراعه.



كذلك تعمل اداة جسر بانيراي المميزة على حماية تاج التعبئة والضغط عليه بشكل طفيف، هذا الأمر يساعد على ضمان مقاومة أكبر لتسرب الماء ـ السمة المميزة في نماذج بانيراي الجديدة ـ حتى عمق يصل إلى 300 متر (30 بار)، و100 متر للنموذج المصنوع من الذهب الأحمر. وأخيرا، تتسم الموانئ بوضوح وسهولة قراءتها حتى في الظلام، محافظة بذلك على سمات بانيراي الواضحة.