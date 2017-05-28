نظمت أسرة العلاقات العامة في البنك التجاري زيارة إلى مرضى مستشفى مبارك الكبير، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع شرائح المجتمع كافة في مختلف المناسبات.

وفي هذا الإطار أكدت مساعد المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع على اهتمام البنك التجاري بمثل هذه المناسبات ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع كافة.



وتابعت قائلة «نهدف من خلال زيارتنا للمرضى خلال هذه المناسبة المباركة إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ورسم البسمة على وجوههم وخلق جو من الفرح ينسيهم ألم المرض ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، بالإضافة إلى التخفيف عنهم وكسر حدة مرضهم الذي ألزمهم المستشفى».



واختتمت أماني الورع حديثها بتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المرضى وان يكونوا بين أهلهم وأسرهم في شهر رمضان المبارك وهم ينعمون بالصحة والعافية.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة مستشفى مبارك الكبير وأهالي المرضى بالشكر لإدارة البنك على هذه المبادرة التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس المرضى، متمنين مزيدا من التقدم والازدهار للبنك.