في إطار حرصها على تشجيع الشباب واحتضان طاقاتهم، أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن توقيعها اتفاقية تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون الشباب لرعاية فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017»، لمدة عام كامل ابتداء من تاريخ 15 مايو 2017 حتى 30 أبريل 2018، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2017 في مقر الوزارة وبحضور كل من الرئيس التنفيذي ورئيس شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، ومدير قسم التطوير والعلاقات العامة في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فواز المطوع، والوكيل المساعد لقطاع المشاريع والمبادرات الشبابية بوزارة الشباب، شفيق السيد عمر.

وتتمثل رعاية شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لهذا الحدث من خلال رعاية عدة مبادرات ستقوم بها الوزارة خلال السنة المقبلة والتي تم الإعلان عنها خلال حفل افتتاح أقيم في 15 مايو على مسرح قصر بيان برعاية سامية وحضور من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وتم اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في مصر، بعد أن كان لقبا لكل من البحرين في العام 2015، ولدولة المغرب في العام 2016.

وتهدف هذه المبادرة التي تستمر عاما كاملا إلى توفير فرص للشباب ودعمهم من خلال عدد لا يحصى من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي تركز على القيادة والثقافة والإعلام والاقتصاد، ومن الفعاليات التي سترعاها شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» خلال هذا العام الملتقيات الريادية والإعلامية والقيادية الشبابية ومنتدى الوسطية والملتقى الثقافي ومهرجان «عدسة» الذي يتيح الفرصة للفنانين الشباب عرض أعمالهم الفنية المرئية والمسموعة والتعبير عن إبداعاتهم والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية.

وتأتي رعاية شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لهذه الفعاليات استمرارا لمسؤوليتها الاجتماعية الداعمة للشباب الكويتي والتي تشجعهم على أخذ زمام المبادرة والتفاعل في المجتمع من خلال أفكارهم وقدراتهم الخلاقة وعطاءاتهم وإبداعاتهم القادرة على إحداث التغيير وصناعة المستقبل، كما تأتي تأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص وتعاونه مع القطاع الحكومي في سبيل المساهمة في نهضة الوطن بسواعد شبابه.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: «إنه لفخر كبير لنا أن نجسد مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية برعايتنا لفعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» التي تقيمها وزارة الدولة لشؤون الشباب الحريصة دائما على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم ومساهمتهم في بناء كويت الحاضر والمستقبل.



وإن تاريخ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية يشهد على احتضانها ودعمها للمبادرات الشبابية والاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وتوسيع آفاق معرفتهم النظرية والعملية لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم التنافسية في ميادين الاقتصاد والتجارة والصناعة. وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة ومزيد من التقدم والنجاح للشباب الكويتي الكفيل بحمل اسم الكويت عاليا».

وتقوم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية سنويا بالاستثمار في العديد من المشاريع الاجتماعية والشبابية في الكويت، بالإضافة إلى دعم البرامج والمشاريع الطلابية مثل «PIN2 Challenge»، وهو عبارة عن مسابقة لاختيار أفضل فكرة لمشروع مبتكر يركز على طلاب المدارس الثانوية في الكويت، وبرنامج وظيفة ليوم واحد «Job Shadowing Day» الذي تنظمه إنجاز الكويت، والذي يعطي للطلاب فكرة عن ظروف العمل والمهارات العملية التي تتطلبها الوظائف المختلفة لمساعدتهم على اختيار المهن والحرف التي يبرعون فيها، وأيضا رعايتها لبرنامج «Entrepreneurship Masterclasses» الذي تنظمه أيضا إنجاز الكويت، والخاص بتمكين قدرات ومهارات الشباب لتطوير مشاريعهم.