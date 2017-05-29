رعاية الحفل السنوي للعام العاشر على التوالي جزء أساسي من المسؤولية الاجتماعية للبنك

يرعى بنك الكويت الوطني حفل تكريم الطلاب المتفوقين من خريجي مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي (2016/2017) للعام العاشر على التوالي، وذلك يوم الأحد 11 يونيو 2017، تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، في جامعة الكويت الشويخ - مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

ويتخلل الحفل تكريم الطلاب والطالبات من أوائل الخريجين في أقسام العلمي والأدبي والديني، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في مدارس التربية الخاصة.

وتندرج رعاية بنك الكويت الوطني السنوية لحفل متفوقي المرحلة الثانوية العامة ضمن سجل مساهماته ومسؤوليته الاجتماعية، وكجزء لا يتجزأ من التزامه تجاه قطاع التعليم، ولحث وتشجيع الطلاب وتعزيز روح التنافس الأكاديمي والفكري فيما بينهم.

وعلى هامش حفل تكريم أوائل خريجي الثانوية العامة، يقدم «الوطني» رعايته لمعرض الفرص الدراسية والدراسات العليا الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت بمشاركة أكثر من 50 جهة تعليمية من مؤسسات وجامعات وكليات، وذلك من 11 يونيو ولغاية 13 يونيو 2017 في الجامعة.

ويحرص بنك الكويت الوطني على الاهتمام بالشباب الكويتي ودعم النشاطات التعليمية الهادفة إلى تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة، إلى جانب توفير الرعاية للفعاليات التربوية كإحدى أولوياته ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يلتزم بها.

ويقدم بنك الكويت الوطني مختلف أشكال الدعم للطالبات والطلبة من خلال المبادرات التعليمية والتدريبية التي دأب على إطلاقها، وتتضمن دورات تدريبية متخصصة معدة خصيصا للكوادر الوطنية من الخريجين، كما يخصص بنك الكويت الوطني لطلبة المدارس خلال فصل الصيف دورات تدريبية تهدف إلى تعريفهم بطبيعة العمل المصرفي والاحتكاك المباشر بسوق العمل، وذلك من خلال برنامج التدريب الصيفي المعد خصيصا لهذه الشريحة من الشباب.

ويضاف إلى ذلك العديد من البرامج التدريبية للجامعيين والخريجين مثل أكاديمية «الوطني» وبرنامج الشباب وبرامج مجموعة الموارد البشرية وغيرها.