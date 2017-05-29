باعتبارها أحد أقوى مشجعي لعبة التنس، تدرك شركة Rado لصناعة الساعات السويسرية أن التحلي بنمط حياة ناشطة يجب ألا يعني التضحية بالأناقة، ولهذا السبب تسعى هذه العلامة التجارية إلى توسيع مجموعة ساعاتها True Thinline مع إضافة ساعتين جديدتين مناسبتين لمختلف الإطلالات داخل الملعب وخارجه.

وتشتهر مجموعة ساعات True Thinline من Rado بأنها تجمع بين الشكل ذا السماكة القليلة مع تركيبة السيراميك فائق التقنية الذي يتميز بأناقته ومقاومته للخدش.

وتتسم هاتان الساعتان الرياضيتان بالخصائص عينها، حيث يبلغ سمكهما 4.9 ملم وتتميزان بعلبة حاضنة وسوار لامعين مصنوعين من سيراميك البلازما فائق التقنية، وتتكامل التفاصيل باللون الأزرق مع المظهر الرياضي الأنيق، حيث تأتي العقارب الزرقاء اللون لتبرز روعة اللون على النموذج الأبيض وميناء باللون الأزرق الداكن يتباين بأناقته مع اللمعان الرمادي الجذاب لأجزاء البلازما.

إطلالة لا تقاوم

وتعد ساعة True Thinline أرق ساعة من Rado مصنوعة من السيراميك فائق التقنية، وهي تنبض بآلية حركة لا يزيد مقاسها على 1 ملم بالفعل بمنزلة قطعة أكسسوار تمنحك الرشاقة والإحساس بالخفة على المعصم، كما تتميز هذه الساعة الرفيعة بالبساطة في التصميم والروح، وتتجلى بأشكال أنيقة تتميز بالذكاء والراحة.

وتتمتع ساعة True Thinline كذلك بالرشاقة وهي تتوفر مع السمات الجمالية وخصائص الأداء عينها التي تشتهر بها ساعات Rado الأخرى المصنوعة من السيراميك فائق التقنية. وبالإضافة إلى خفة وزن السيراميك فائق التقنية ومقاومته للحساسية، فإنه معروف بمقاومته الكبيرة للخدش، مما يجعل ساعة True Thinline الرفــــيــق المثالي لك في كافة الأنشطة الرياضية.