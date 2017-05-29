تطوير برنامج مخيم كيدزانيا لبناء ثقة الأطفال بأنفسهم وتطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع

نداء إلى جميع الأطفال: مخيم كيدزانيا الصيفي يعود إليكم مجددا هذا العام مع المزيد من الورش التعليمية الجديدة والممتعة، ابتداء من 28 مايو إلى 10 أغسطس، سيستمتع الأطفال بالتعلم ضمن ورش المخيم الصيفي التعليمية والتفاعلية الرائعة داخل مدينة كيدزانيا في أجواء تقيهم حر الصيف.

وتم تطوير برنامج مخيم كيدزانيا الصيفي بهدف بناء ثقة الأطفال بأنفسهم وتطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية في التواصل مع الآخرين.

ويمكن للأطفال في كيدزانيا الاختيار من بين العديد من الباقات التي يوفرها البرنامج ابتداء من بطاقة اليوم الواحد، أو الأسبوع أو الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع، والتي تمنح الأطفال فرصة المشاركة في 25 ورشة عمل ممتعة وأنشطة مستوحاة من شخصيات كيدزانيا الخمسة المميزة.

ويتيح المخيم الصيفي أيضا للأطفال تصميم برنامج المخيم الصيفي الخاص بهم عبر اختيار الأنشطة المتاحة بناء على اهتماماتهم الشخصية مثل أنشطة التحديات البدنية والاختبارات والتجارب العلمية والاكتشافات الجيولوجية وصنوف الطهي وتصميم الأزياء والألغاز وألعاب اختبار الذكاء وغيرها.

وبمناسبة قرب انطلاق المخيم الصيفي، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا: «امتداد فصل الصيف الحار لفترة طويلة يترك أمام الآباء والأمهات خيارات محدودة للاستفادة من أوقات فراغ أطفالهم.

ولذلك، قمنا بتطوير برنامج المخيم الصيفي الذي يوفر للأطفال ورشات عمل منوعة وبأسعار مقبولة تلبي احتياجاتهم جميعا، من محبي العلوم والتكنولوجيا، إلى الرياضة، أو الموضة، في بيئة داخلية تمنحهم الاستقلالية والحرية وتمكنهم من التعلم بشكل أفضل».

وانطلاقا من وعي كيدزانيا بأهمية تنمية مهارات الأطفال خلال مراحل الطفولة المبكرة، ستقوم أيضا بإطلاق مخيم مصغر للأطفال من سنتين إلى ثلاث سنوات. وتركز أنشطة البرنامج على تطوير المهارات الحركية والذهنية والاجتماعية للأطفال في بيئة لعب آمنة ومريحة.

وخلال شهر رمضان المبارك، ستكون ساعات العمل في المخيم الصيفي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وبالإضافة إلى ورش العمل الخاصة بالمخيم، سيستمتع المشاركون يوميا بساعات لعب مجانية في «كيدزانيا»، وسيتمكنون من بناء صداقات جديدة بينما هم يقومون بأنشطة شيقة لا تنسى.