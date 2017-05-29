استهل بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة مشروع افطار الصائم بتوزيع اكثر من 600 وجبة افطار على الصائمين رواد قصر نايف وأماكن اخرى في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن اطار برنامج «واصل الخير في شهر الخير 3»، الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والانسانية التي ترسخ التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

وتأتي أهمية هذه المبادرة بتعزيزها لدور «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر «بيتك» ان الانشطة الاجتماعية والبرامج التطوعية تساهم في تعزيز ودعم أواصر الصلة في المجتمع.

ويواصل «بيتك» توزيع وجبات افطار صائم في مواقع مختلفة في الكويت، حيث يقوم فريق «بيتك» التطوعي بإعداد وتجهيز وتوزيع اكثر من 600 وجبة يوميا حتى نهاية الشهر، وتشمل اماكن مختلفة بما فيها قصر نايف وسوق المباركية ومواقع اخرى.

هذا، ويستمر «بيتك» في برنامجه الرمضاني المتنوع الذي يضم انشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم جميع مبادرات العمل التطوعي والانساني.