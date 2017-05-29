عبارات جميلة ومشاهد معبرة تدعو الجميع للصيام بروح وقلب

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملته الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل جريا على عادته السنوية في مشاركة عملائه وجموع الصائمين الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك من خلال تأكيد القيم والمعاني الطيبة وإبراز مشاعر جميلة نستحضرها جميعا في ظلال قدوم شهر الخير والبركة، حيث ترتكز حملته هذه العام على أهمية الالتزام بالمعنى الحقيقي للصيام.

كما يتميز إعلان «بيتك» التلفزيوني بمجموعة متميزة من الكلمات والجمل البسيطة الواضحة متلازمة مع أداء صوتي جميل ومشاهد تمثيلية معبرة، وذلك في تأكيد جديد على الدور الاجتماعي الذي يقوم به «بيتك» في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

ويبدأ الإعلان التلفزيوني بعنوان «يانا الشهر»، خلال مشاهد تمثيلية متلاحقة ومفردات متناسقة بتسليط الضوء على مجموعة من القيم الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها الصائم، ويبرز الهدف الرئيسي الذي يأتي في نهاية الإعلان «لا تكون صايم بالاسم»، فلابد من صفاء القلب والروح ونقاء النفس والابتعاد عن الغضب ومساعدة الغير والعمل على إسعاده والتحلي بالابتسامة وإظهار المودة وروح التعاون مع الجميع.

وتركز حملة «بيتك» الرمضانية هذا العام على أن تشمل جميع الفئات العمرية وكافة المستويات الاجتماعية، كما تستوحي عددا من المواقف التي تجسد قيم المجتمع الواحد الذي تسوده المحبة والتآخي، بينما تدعو كلمات الإعلان الى إعلاء المعاني النبيلة والأهداف القيمة للصوم من خلال لوحات تصويرية مبهجة تقرب المعنى الى النفوس وترفع من وقع اللحن البسيط المعتمد على نغم الأصوات البشرية «صوم بروح وقلب» و«صوم حتى من الغضب» و«اشعر بغيرك واسعده»، و«لا تجرح صومك واحفظه» وفي النهاية يؤكد الإعلان الرمضاني على ما يجب أن ينتبه إليه ويحرص عليه كل صائم في ثلاث كلمات تحوي أهم معنى في فريضة الصوم وسلوك الصائم وهي «لا تكون صايم بالاسم».

وقد قدم «بيتك» على مدار السنوات الماضية مجموعة متميزة من الإعلانات الرمضانية التي كان لها وقع طيب على المشاهدين والمستمعين وساهمت في تأكيد العديد من القيم والمعاني الجميلة للشهر الكريم ولفريضة الصوم، واستحقت بذلك العديد من الجوائز من الجهات الإعلامية والإعلانية التي تتابع عطاء «بيتك» في هذا المجال تحديدا لما له من أثر طيب ومستوى راق.

ولدى «بيتك» الكثير في جعبته من الأنشطة الرمضانية المتعددة التي تؤكد ريادته في تحمل المسؤولية الاجتماعية، حيث يزخر برنامجه الرمضاني الحافل بالنشاطات والفعاليات التوعوية والإنسانية والاجتماعية، والمسابقات والرعايات والمساهمات الخيرية والأعمال التطوعية، التي تؤكد دوره الاجتماعي والإنساني، وريادته في هذا المجال، بما ينسجم مع هويته الإسلامية، ورسالته تجاه المجتمع، وتعزز الروابط مع مختلف شرائحه، حيث يطلق «بيتك» برنامجه الرمضاني على قنوات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى، متضمنا انشطة وفعاليات متعددة.

ويشمل برنامج شهر رمضان نشاطات وفعاليات متنوعة اجتماعية وإنسانية ومسابقات، حيث سيتواجد موظفو «بيتك» في المجمعات التجارية للقاء الجماهير بشكل مباشر، وتوزيع الهدايا الرمضانية والقرقيعان، وكذلك سينظم «بيتك» عددا من الجولات على المراكز الصحية والمستشفيات، لزيارة المرضى وتوزيع الهدايا عليهم.

ويقوم «بيتك» بتوزيع وجبات افطار الصائم، وتنظيم موائد الافطار للجهات التي تعمل اثناء وقت الافطار ضمن جهود تفعيل دوره الاجتماعي والإنساني، وفي خطوة لزرع القيم الإنسانية بين افراد المجتمع، ونشر المحبة والتآخي، وتأصيل التقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي في شهر رمضان.

أما فيما يخص المجال التطوعي والمساجد، فان «بيتك» يتيح الفرصة لموظفيه الراغبين في التطوع لخدمة المصلين وتيسير عملية السير، ومساعدة المتطوعين في الدفاع المدني ورجال الأمن المتواجدين في المسجد الكبير، وتوزيع المأكولات والمشروبات الباردة التي تساعد في التغلب على حرارة الجو، كما سينظم فعاليات للمشي والتوعية الصحية وتقديم النصائح والإرشادات، التي تخص الصائمين تتعلق بنوعية التغذية وأهمية الرياضة.