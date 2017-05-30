لميس بلال

احتفى فندق ومنتجع شاطئ النخيل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسط الأسرة الصحافية والإعلامية، وذلك في أمسية شرقية راقية، حيث دعت المديرة التنفيذية للفندق م.غصون الخالد نخبة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة على غبقتها الرمضانية السنوية للاحتفال بـ«ليالي النخيل الرمضانية» العابقة برائحة التراث وكرم الضيافة العربية الأصيلة، وذلك في خيمة النخيل حيث الطراز الأندلسي الفاخر والروح الشرقية والديكورات الباهرة.

وكانت م.غصون في استقبال الحضور تتقدم الفريق الإداري وطاقم عمل فندق ومنتجع شاطئ النخيل، وبهذه المناسبة عبرت عن سعادتها لرؤية الوجوه الطيبة التي اعتادت أن تلتقي بها في مثل هذه الأوقات الخاصة جدا، مقدماً شكرها وثنائها للدور البناء الذي تلعبه الصحافة والإعلام لدعم وتغطية أنشطة وفعاليات الفندق.

من جهة أخرى، أشارت م.غصون الى ما يجري حاليا في الفندق من توسيعات وتجديدات شامله تضم قطاع الغرف والنادي الصحي والسبا او الصالون الخاص بالسيدات إضافة الى قاعات المؤتمرات والاحتفالات والتى تأتى لتلبية متطلبات ضيوفنا ولاستيعاب الطلب المتزايد على الفندق ومرافقه، والذي يعكس بدوره الحرص الدائم للمهندسة غصون الخالد على بذل كل جهد من أجل الارتقاء بالفندق ومرافقه ليواكب احدث الخدمات الفندقية ليظل دوما مقصدا لراغبي التميز والأقامة الفندقية الراقية.

كما شهدت الأمسية العديد من الفقرات والترفيهية والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز القيمة على وقع أنغام الموسيقى الشرقية التي أطربت الحضور جميعاً واستمرت حتى بعد منتصف الليل، كما استمتع الحضور ببوفيه فخم منوع بين المأكولات والحلويات التي لبت كل الأذواق، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية التقليدية، وتميز المكان أيضا بوجود أركان الطهي المباشر في تفاعل حي مع الحضور جعلت من هذه الليلة حدثا لا ينسى.