يحظى فندق موفنبيك برج هاجر مكة بوجوده بقلب العالم الإسلامي وعلى بعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث يتميز قطاع الضيافة والفندقة بمكة المكرمة بكونه الأعلى اشغالا على مستوى العالم.

وتعد مكة المكرمة اليوم محط الأنظار ضمن مرحلة التطور الذي تمر به المملكة العربية السعودية، تركز رؤية 2030 للمملكة على تطوير السياحة الدينية وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنويا.

ومواكبة للرؤية الطموحة والتطويرية للمملكة عبر عادل عرفان عن استعداد فندق وريزدنسز موفنبيك برج هاجر مكة المصنف ضمن فنادق الخمس نجوم لمواكبة هذا النمو الذي تشهده السياحة الدينية والمملكة العربية السعودية، من خلال العديد من المشاريع الداخلية التي قامت بها إدارة الفندق لضمان تقديم مستوى عال من الخدمات بجودة سويسرية، حيث تم تجديد العديد من الوحدات والمرافق، إضافة إلى تميز فندق موفنبيك مكة بخدماته التي جاءت تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن مثل نادي لرعاية الأطفال تحت اشراف مختصين الذي يتميز فيه موفنبيك مكة، وخدمة غرفة المساج الخاصة بتدليك القدمين والعلاج بالزيوت العطرية، إضافة إلى ريادة الفندق في برامج الاستدامة والاهتمام بالبيئة.

وبمناسبة حلول الشهر الفضيل واقبال ضيوف الرحمن من كل مكان، فإن فندق وريزدينسز موفنبيك برج هاجر مكة وعلى مدى 8 سنوات يقدم خدماته بشغف سويسري وعراقة الضيافة العربية، لتجعل الاقامة بجوار الحرم المكي الشريف تجربة لا تنسى، ويطل الفندق على ساحة الحرم مباشرة مقابل بوابة الملك عبدالعزيز ضمن مجموعة أبراج البيت والمتصلة بمركز تسوق ضخم اضافة الى مصلى يتسع لأكثر من اربعة آلاف شخص.

ويقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي صممت خصيصا لتتناسب واحتياجات ضيوف بيت الله الحرام، حيث جهزت غرفه الـ1200 بتصاميم انيقة وعصرية بألوان دافئة، مع اطلالات مميزة على ساحات الحرم المكي الشريف، كما تم تجهيز الغرف بنظام صوتيات متصل بمآذن الحرم الشريف لنقل الصلوات.

ومحافظة على اجواء المائدة الرمضانية يقدم الفندق من خلال مطاعمه العالمية الخمسة، افطارا متنوعا من كل الأطباق العالمية المعروفة اضافة إلى تقديم ابرز المأكولات الرمضانية الشهية.

ولخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه يقول مدير ادارة المأكولات والمشروبات نضال صيفي: «لأننا نستقبل ما يقارب 3000 ضيف على موائد الافطار في مطاعمنا ومن مختلف دول العالم، فإننا نقدم اطباقا متخصصة على حسب جنسيات الضيوف اعدت بمهارات طهاة من خبرات عالمية متنوعة، لنعطي الضيف احساس الأجواء الرمضانية كما يحبها».

كما يوفر الفندق مركز رجال الأعمال المتكامل والمجهز بأحدث التقنيات، هذا اضافة للعديد من الخدمات الأخرى التي تم تصميمها بناء على حاجة ضيوف الرحمن.