بتنظيم من شركة بابارازي برودكشن أطلقت شركة الماسة الدولية العدسات اللاصقة الجديدة جولي «OBSESSION» الأكثر تفردا وسحرا من خلال سفيرة العلامة التجارية الجديدة النجمة الخليجية الشهيرة شهد الياسين، وذلك في حفل عشاء أقيم بفندق سيمفوني ستايل، بحضور نخبة كبيرة من سيدات المجتمع والصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

و«OBSESSION» عبارة عن ابتكار جديد وحصري من عدسات جولي اللاصقة تعكس التطور والنمو السريع لشركة الماسة الدولية صاحبة الخبرة في مجال البصريات.

وتتميز المجموعة الجديدة بتنوع ألوانها وتصميمها وجودتها الفائقة، ما يجعلها مريحة على العين. وأصبحت عدسات جولي معترفا بها باعتبارها العدسات اللاصقة الملونة الأسرع نموا في المنطقة.

ففي السنة الأولى وحدها حققت مبيعات تصل لحد ثلاثة سنوات عمل على عكس غيرها من العلامات التجارية الكبرى الأخرى، وتشتهر عدسات جولي بأنماطها الفريدة من نوعها وتركيبات ألوانها التي خلقت ثورة كبيرة بين مستخدميها لتبدو فريدة من نوعها وتبرز العيون وتجعلها أكثر غموضا وبريقا.

فمجموعة «OBSESSION» تتضمن العديد من الألوان ومنها الخضراء والأزرق والبني، بالإضافة إلى لونين من الرمادي.

وأخيرا تتعهد شركة الماسة المالكة لعدسات جولي من خلال تشكيلتها الجديدة أن تكون جديرة بثقة عملائها دائما وذلك باستمرارية الابتكار والجودة، والخدمة المتميزة. والعمل المتفاني من قبل فريق عمل الشركة المختصين وذوي الخبرة.