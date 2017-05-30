قام البنك التجاري الكويتي بالمساهمة في حفل تكريم فريق طوارئ بلدية العاصمة الذي نظمته محافظة العاصمة، وذلك بحضور الفريق م.ثابت المهنا محافظ العاصمة، ومساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري أماني الورع.

وتأتي هذه المساهمة استكمالا للترتيبات التي قام بها البنك مسبقا مع محافظات الكويت ومنها محافظة العاصمة بهدف تقديم جميع سبل الرعاية والدعم والمساندة للفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت والتي تصب جميعها في خدمة المجتمع والمواطن وتساهم في تقديم الشكر والعرفان لفرق الطوارئ في المحافظات تقديرا لجهودهم في خدمة أفراد المجتمع كافة.

وبهذه المناسبة، أشاد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا بالدور الايجابي والمساهمة التي دأب عليها البنك التجاري الكويتي من أجل خدمة الوطن والمواطنين تجسيدا منه للمسؤولية المجتمعية ودور المؤسسات المصرفية في التعاون وتقديم الدعم لجميع الأنشطة الثقافية والصحية والاجتماعية للمجتمع، مثمنا الدور الايجابي للجميع، ومتمنيا لإدارة البنـــك دوام التقـــدم والازدهــار.

مشيرا في هذا الصدد الى أن تكريم فريق طوارئ بلدية العاصمة جاءت لجهودهم في حفظ الأمن الصحي والغذائي ومصادرتهم وإتلافهم 21.7 طنــــا مـــن المـــواد الغذائيـــة المنتهيـــة الصلاحية.

بدورها، قالت مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «يسعى البنك دائما إلى دعم الفعاليات المجتمعية العامة التي تصب في خدمة المجتمع والمواطن»، لافتة الى أن مساهمة البنك في هذا الحفل جاءت لتنسجم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في المحافظة على صحة الأفراد والعمل على حفظ الأمن الغذائي درءا للمشكلات الصحية التي قد تواجه أفراد المجتمع جراء تناول أغذية منتهية الصلاحية.

إضافة إلى نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع ووصولا إلى تكوين علاقة شراكة مع المنظمات الحكومية وتلك المعنية بحماية المواطــن والمقيــم.