حرصت شركة روائع جنيف للساعات على أن تقدم لكم أحدث تشكيلة لعام 2017من مجموعة الساعات الرجالية العالمية لماركة GUYLAROCHE لترضي جميع الأذواق والأعمار ولتجعلك في أبهى زي وسط زملائك وأصدقائك والمقربين لك.

GUY LAROCHE تتميز بمزجها بين التراث والحداثة وتصميماتها تأخذك في رحلة في عالم الفخامة، حيث الإبداع والسحر والإثارة التي لا يستطيع أن يقاومها أي شخص ويكون هدفه اقتناء قطعة من هذه التحف الفنية.

وهي متعددة الموديلات النسائية والرجالية لترضي جميع الأذواق ومن يرتدها تكن لديه الصفات الجريئة والمتميزة التي تمثل الدافع وراء حرصه على اقتنائها.

وتم إنشاء GUY LAROCHE عام 1957، وتصاميمها تجسد الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة، وتشكيلة من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حسا من الأنوثة والرقة، وكذلك للرجل نصيب من التصاميم التي تناسب شخصيته ولتتكامل أناقة الرجل بساعة GUY LAROCHE.

وهي مستوحاة من الشكل الدائري، وهو مصدر الإلهام لهذه السلسلة الجديدة، ولكنه مصمم بطريقة مذهلة، فالابتكار في التصميم هو الهدف الأكبر لـ GUY LAROCHE في خطوط إنتاجها، وفي هذه السلسلة يوجد الكثير من الإضافات الجديدة التي يمكن إحصاؤها مثل علبة الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وجود أحجار زركونيا وكريستال سواروفسكي ويتميز سوار الساعة بأنه مصنوع من الجلد الطبيعي أيضا على جانبه الخلفي بعض الألوان الناعمة باعتباره من التفاصيل المضافة، وكل هذه الإضافات تعكس أناقة التصميم، وتجعل منها تحفة فنية.

أناقة باريس تخطو خطاها للشرق حاملة في جعبتها الهدية المثلى للمرأة العربية استقبالا لموسم الأعياد، كما عهدنا من المصمم الفرنسي GUY LAROCHE أن يأسر قلوبنا بتشكيلات ساحرة، ويدهشنا بسيره الدائم على نهج التفرد والريادة، فإنه يطل علينا هذا الموسم بتشكيلة اكسسوارات فاتنة، بتصميمات عصرية ناعمة ابتكرت خصيصا لتتألق بها الأميرات، والتي تناسب شتى الأعمار والأذواق.

إليك سيدي الباحث عن التميز والفخامة إن أردت أن تسطع كأسطورة لم يسبق لها مثيل بين أقرانك، أو أن تسعد قلبا غاليا بهدية راقية، فما عليك إلا الاطلاع على التشكيلة الفرنسية الفريدة من ساعات GUY LAROCHE، التي تحتضنها حصريا شركة روائع جنيف للساعات.

وساعات GUY LAROCHE تمتاز بتشكيلة كبيرة ومتنوعة منها المرصع بالألماس حول الإطار ومنها مزخرف بالأحجار الكريمة وأيضا مصنوعة من الجلد الطبيعي الفاخر الذي يمتاز بجودة وتعدد ألوانه البراقة والناعمة في نفس الوقت.

فإذا كنت عزيزتي ممن يحبون اقتناء كل ما هو غال وثمين يمكن زيارة أفرع روائع جنيف للساعات وخاصة فرع الجيت مول.