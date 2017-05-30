أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن نشاطاته وفعالياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

احتفالاً بالشهر الفضيل، يدعو الفندق ضيوفه لقضاء تجربة إفطار لا مثيل لها بصحبة العائلة والأصدقاء في قاعة بدرية، الأكبر من نوعها بالكويت، والاستمتاع بوجبة الغبقة الشهية مع الشيشة في الخيمة الرمضانية ذات التصميم المميز والتي تم إعدادها لأول مرة في مطعم الغاردن كافيه.

وتتألق قاعة بدرية مرة أخرى بتصاميمها الداخلية الرائعة ذات الأجواء الرمضانية الفريدة، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة لتناول الطعام، وترحب القاعة بالصائمين للتلذذ بمجموعة من أشهى الأطباق الرمضانية التقليدية في بوفيه الإفطار الفاخر الذي يوفر محطات الطهو الحية للعديد من الاطباق المختلفة مثل الصاج والشاورما وأصناف الباستا، بالإضافة إلى المشاوي العربية مثل كباب الخشخاش وطبق الهريس بلحم الضأن، إلى جانب الأطباق المحلية المفضلة كعرايس الخبز المحشوة باللحم ومجبوس الربيان بالإضافة إلى أطباق كلاسيكية أخرى تتضمن المقبلات الباردة والساخنة والحلويات العربية والتمور والمكسرات، فضلاً عن مجموعة من العصائر الرمضانية وشاورما الشوكولاتة اللذيذة، ما يمنح الضيوف تجربة إفطار فاخرة ومتنوعة لا تنسى.

وينفرد مطعم غاردن كافيه بابتكاراته الدائمة التي توفر لضيوف الفندق تجربة استثنائية للتلذذ بأصناف الطعام التقليدية الأصيلة في خيمة الغبقة الرمضانية الخارجية المزدانة بتصاميمها الفريدة، وتعد الخيمة الرمضانية ملاذاً مثالياً للراغبين في الاسترخاء بعيداً عن متاعب الحياة والاستمتاع بالشيشة على أنغام الموسيقى العربية.

ويوفر مطعم أرابيسك ذو الطابع الشرق أوسطي لزواره ملاذاً مثالياً للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء في ليالي رمضان الساحرة مع أطايب قائمة الطعام المعدّة حسب الطلب على مدار شهر رمضان المبارك إلى جانب الشيشة بنكهاتها المختلفة.

يفتح المطعم أبوابه من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتسنى للضيوف تجربة بوفيه الإفطار في رمضان مقابل 19 دينارا للشخص الواحد، اما الغبقة فمقابل 14 دينارا للشخص الواحد.

تشمل الأسعار المشروبات الرمضانية، إلى جانب مجموعة من أصناف الشاي مع أجواء العزف الحي للعود.

كما سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما على خصم 50% على السعر الأصلي للشخص، كما يحظى الأطفال دون الخامسة من العمر بوجبة الإفطار أو الغبقة مجاناً.