نسخة جديدة من المايونيز الكلاسيكي

بنصف السعرات الحرارية



السمك من المصادر

المستدامة

التزاما منها بنشر الوعي بين المستهلكين لاتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بأطعمتهم، أعلنت ماكدونالدز عن إطلاق تغييرات ملموسة على قائمتها عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذه التغيرات التي تطلقها ماكدونالدز في إطار حملة «نجود بالأفضل، كل يوم» أن تتيح أمام المستهلكين فرصة الاستمتاع بمأكولات ذات قيمة غذائية أعلى مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطعم الرائع لأطعمتهم المفضلة مثل البطاطس المقلية، الماك تشيكن، وماك فيليه السمك، بالإضافة إلى العديد غيرها.

وبعد الإنجاز السابق الذي حققته ماكدونالدز في تخفيض نسبة الدهون المتحولة في أطعمتها المقلية حتى 0.01%، أتمت الشركة اليوم بنجاح عملية التحول إلى زيت الطهي الجديد الذي يحتوي مزيجا من زيت دوار الشمس وزيت الكانولا في جميع مطاعمها التي يفوق عددها 500 في دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر كامل سلسلة التوريد الخاصة بها.

وجدير بالذكر أن ماكدونالدز الكويت تحديدا تستخدم مزيجا من أجود أنواع الزيوت النباتية 100% حصرا منذ 1994، وتعتبر هذه التركيبة الجديدة من الزيت أفضل للمستهلكين إذ تحتوي على نسبة 80% أقل من الدهون المشبعة.

وفي إطار التزامها الدائم بتحسين المحتوى الغذائي في وجباتها، نجحت ماكدونالدز أيضا بتخفيض محتوى الدهون في المايونيز الكلاسيكي. فبعد الأبحاث المكثفة واختبارات المنتجات المتعددة أصبحت الوصفة الجديدة للمايونيز تحتوي سعرات حرارية أقل بنسبة 50%، وذلك بدون المساومة على الطعم اللذيذ الذي يعشقه الزبائن.

وتعتبر الاستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى ماكدونالدز إلى تحقيقها على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء. وكجزء من سياستها المستدامة تجاه الأسماك، أعلنت الشركة أن جميع أسماكها في دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من مصادر تلتزم بممارسات صيد الأسماك المستدامة.

وفي تعليق له على هذه التغيرات، قال لؤي الكيلاني، نائب الرئيس في ماكدونالدز الكويت: «في ماكدونالدز تأتي سعادة عملائنا ورفاههم في طليعة أولوياتنا، وكوننا الرواد في القطاع، نسعى لنكون أفضل على الدوام حرصا على أن يشعر كل شخص يرتاد مطاعمنا بالرضا تجاه الخيار الذي قام به. ويبدو ذلك جليا في التغييرات التي أعلنا عنها اليوم والتي تؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات وأفضل التغييرات في مجال الأغذية».

وتماشيا مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشركة على صعيد الجودة والخدمة والنظافة والقيمة، لطالما سعت ماكدونالدز إلى تحقيق إنجازات لا سابق لها في قطاع الأغذية والمشروبات، سواء كان ذلك من خلال إطلاق منصة «من حقك أن تعرف» عام 2015 أو في كونها أول مطعم للخدمة السريعة في الشرق الأوسط يقدم المعلومات الغذائية بشفافية على أغلفة أطعمته منذ عام 2013. وبالإعلان عن هذه التغييرات الجديدة، تواصل ماكدونالدز دورها الريادي في الابتكارات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.